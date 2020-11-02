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10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri 2020

Atatürk aramızdan ayrılışının 82.yıl dönümünde saygı ve özlemle anılıyor. Bu özel günde öğrenciler için en güzel ve anlamlı 10 Kasım şiirlerini sizler için derledik..

02 Kasım 2020 Pazartesi 22:14
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri 2020
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Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 2020 günü aramızdan ayrılışının 82.yıl dönümünde saygıyla anılacak. Özellikle öğrenciler için en güzel 10 Kasım şiirlerini aşağıda sıralanmıştır. İşte en güzel 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü şiirleri:

ATATÜRK GÜLÜMSEDİ

Atatürk gülümsedi öğretmenim

Siz sınıfa girince

Dağıldı kara bulutlar

Açıldı gonca.

 

Baktı ki okul yenidir

Siz yenisiniz düşünceler yeni

Atatürk gülümsedi öğretmenim

Saklayamadı sevincini.

 

Baktı ki gençsiniz bilgili

Eğitiyorsunuz yolunca yöntemince

Atatürk gülümsedi öğretmenim

Sevindi onca.

 

Baktı ki karışmış aramıza

Çiziyorsunuz yolu

Atatürk gülümsedi öğretmenim

Gözleri dolu dolu.

Anlaşılan bütün yaz

Atatürk gözünü kırpmamış

Çünkü boşmuş sıralar

Çünkü harf okunmamış.

.............................

 

 

Ama baktı ki gün doğmuş

Bir koşu varmışız okula

Özlemle açılmış kitaplar

Bir iştah kızda oğlanda.

 

Baktı ki zil çalmış sınıfa girmişsiniz

Bütün bakışlar sizde

Günaydın demiş derse başlıyorsunuz

Sımsıcak bir sevgi gözlerinizde

 

Baktı ki Türkiye'si Türkiye'miz

Aydınlık ufuklara yürüyor hızla

Atatürk gülümsedi öğretmenim

Kürsüde kendini görünce.

                       Talât TEKİN

 

MUSTAFA KEMAL'LER TÜKENMEZ

Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir

Bu vatan bu topraklar cömert

Kutsal bir ateşim ki ben sönmez

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

 

Ben de etten kemiktendim elbet

Ben de bir gün geçecektim elbet

İki Mustafa Kemal var iyi bilin

Ben işte o ikincisi sonsuzlukta

Ruh gibi bir şey görünmez

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

 

Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda

Bilimin yapıcılığın aydınlığında

Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben

Evrensel yepyeni buluşlarda

Geriliği kovmuşum ben dönmez

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

 


Başın mı dertte beni hatırla

Duy beni en sıkıldığın an

Baştan sona herşeyiyle bu vatan

Sakın ağlamasın Kasım'larda Fatih'ler Kanunî'ler ölmez

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

                       Halim YAGCIOGLU

ATATÜRK'Ü DUYMAK

 

Ulu rüzgâr esmedikçe

Yaşamak uyumak gibi.

Kişi ne zaman dinç;

Dalgalanırsa bayrak bayrak gibi.

 

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?

Sürdüğün tarlalara sevginle serpildik.

Ekmek olmak için önce

Buğday olmak gibi.

Silinir sözcüklerden sen hatıra geldikçe

Cılız sözler: Uzanmak, yorulmak, durmak gibi.

Kuvvettir yaptıkların her yeni yetişene

Her ışık-kaynak gibi.

 

En yakınlar zamanla yüzyıllarca uzak gibi,

Bir sen varsın kalacak, bir sen ölümsüz,

Daha da yakınsın, daha da sıcak

Bıraktığın toprak gibi.

 

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,

Hepsinin gönlünde sen, bir pınar bulmak gibi,

Ancak senin havanda sağlıklar esenlikler:

Olmaya devlet cihanda Atatürk'ü duymak gibi.

 

Behçet NECATİGİL

SEN VARSIN ATATÜRK’ÜM HER ŞEYİMİZDE

Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

 

Ekmeğim ak suyum berraksa,

 

Ağaçlar çiçek açıyor

 

Topraklar ısınabiliyorsa,

 

Sesim gür çıkıyor

 

Özgür özgür bakabiliyorsam,

 

Sen varsın gözbebeklerimde

 

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

 

 

 

Yazabiliyorsam gönlümce

 

Okuyabiliyorsam...

 

Kazabiliyorsam toprağımı

 

Gün ışığında çapa kürek elde,

 

Çalışabiliyorsam gece gündüz

 

Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

 

Sen varsın yüreğimde

 

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

                                           Esat Tozkoparan



Son Güncelleme: 02.11.2020 22:14
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Atatürk10kasım
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