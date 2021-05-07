10, 11, 12 Mayıs'ta canlı ders var mı, canlı ders olacak mı?

Öğrencilerin merakla beklediği açıklama MEB üzerinden duyuruldu. Yüz yüze eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de özel ve devlet kurumlarında bayram dolayısıyla 10,11 ve 12 Mayıs tarihlerinde derslere ara verilecektir.

Yüz Yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Pandemi sürecinde tedbirlerin arttırılması adına kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama sonrasında MEB tarafından okullar hakkında açıklama geldi. Bütün sınıflar dahilinde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar eğitimin uzaktan olacağı duyuruldu.

Öğrencilerin merak ettiği konu ise sınavlar oldu. 3 Mayıs sonrasında yapılması düşünülen sınavlar okulların açılmasıyla beraber 17 Mayıs tarihinden sonrasına ertelendi.

‘’Tam kapanma kararı yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur’’

Alınan kararlar doğrultusunda Türkiye geneli tam kapanmaya girilmesi MEB tarafından yeşil ışık yaktı. Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamada tam kapanmanın yüz yüze eğitim için bir umut olacağını belirtti. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları üzerine yeni tedbirler alındığı açıklandı. Selçuk sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama; ‘’Bugün itibariyle alınan kararlar üzerine eğitim konusunda da kapanma sonrasında yüz yüze eğitime geçmek bir umuttur. Yapılan açıklamalar üzerine tedbirlerin arttırılması adına eğitimde uzaktan devam edilecektir. Bu süre zarfında elimizden geleniyle öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerin yanında olduğunu belirtmek isterim’’ diyerek açıklamada bulundu.