1. Sınıf öğrencilerinin okuma seviyeleri nasıl ölçülecek?

Pandemi sürecinden kaynaklı okulların uzaktan eğitim sistemine geçiş yapması ile birlikte hem arkadaşlarından hem de okullarından uzak kalan öğrenciler bu süreçten biraz olumsuz bir şekilde etkilendiler.

Tabii bu durumda zorluk çeken en çok da okul ile yeni tanışan minik kardeşlerimiz 1. Sınıf öğrencileri oldu. Öğrenim hayatına yeni adım attıkları bir zamanda uzaktan eğitim sistemi ile başlamak zorunda olan birinci sınıf öğrencileri, hem kalem tutmakta hem de akıcı bir şekilde okuma konusunda sorun yaşamaktadırlar. Uzaktan eğitim sistemi de öğrenciler kadar onlara yardımcı olan anne babaları da etkisi altına aldı.

Birinci sınıf öğrencilerinin de bu eksikliklerini giderebilmeleri içinhemen harekete geçti ve birinci sınıfı bitirerek artıkikinci sınıf olan öğrenciler için bir okuma yazma taraması planı yaptı.

Yapılan bu tarama planı sayesinde ilkokul öğrencilerinin seviyelerinin ne olduğu tespit edilerek öğrenilmiş olacak. gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldız da konu ile alakalı,’’ Alınan bu kararın çok önemli bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekleşen bir kaybı telafi etmek için öncelikle o kaybın miktarını ve boyutunu öğrenmemiz gerekir’’ açıklamasında bulundu.

Tarama sonrasında öğrencilerin hangi seviyede oldukları da belirlenmiş olacak. Ayrıca Prof. Dr. Mustafa Yıldız ‘’ Okuma ve yazmayı daha öğrenememiş olan öğrencilerimizi tespit etmiş olacağız ve onlar için MEB tarafından uygulanacak olan telafi programlarının çerçevesini de ona göre inşa edeceğiz’’ dedi. Eksikleri hemen tespit edilen öğrencilere ek dersler ve ek materyal desteği de sağlanmış olacak.