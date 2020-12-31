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1 Ocak Cuma EBA canlı ders var mı, yapılacak mı?

Koronavirüs salgını tedbirlerinden biri de okulların online eğitime geçerek, eğitim görmesiydi. Bu doğrultuda öğrenciler, EBA sistemi üzerinden derslerini işlemekte. Yeni yılla sayılı günler kala EBA ders programı açıklandı. Öğrenciler ise 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde EBA sistemi üzerinden ders görüp görmeyeceklerini merak etmeye başladı.

31 Aralık 2020 Perşembe 00:03
1 Ocak Cuma EBA canlı ders var mı, yapılacak mı?
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Normal yüz yüze eğitim sürecinde 1 Ocak günü tatil iken, online eğitimde tatilin olup olmayacağı merak unsuru haline geldi. Açıklanan ders programında 31 Aralıkta ders görünmektedir. Tüm gün eğitim görecek öğrenciler, ders rutinlerini öğretmenleri aracılığıyla öğrenebilecekler.

Yeni yılın ilk gününde ise öğrencilerin dersleri olmayacak. Resmi tatil olan 1 Ocak gününde online eğitime bir günlüğüne ara verilecek.

Öğrenciler, derslerine EBA üzerinden “Katıl” butonu ile giriş yapabilmektedir. Dersin saati boyunca buton aktif olacaktır. Bu imkan sayesinde öğrenciler, derslere geç kalsa da, “Katıl” butonu ile derslerine katılabilecek.

Ders saatinden daha önce sisteme giren öğrenciler, dersin başlama saatini bekleyecekleri bir ekranla karşılaşacaklar. Ders saati geldiğinde ise “Derse Katıl” butonu izle derslerini dinleyebilecekler.

EBA için iki farklı şifre oluşturma sistemi vardır. Birincisinde bir kerelik hakka sahip olarak, öğretmene ve veliye sormadan şifre oluşturabilirsiniz. “EBA Hesabı Oluştur” butonuna basarak şifre oluşturabilirsiniz. “EBA Hesabı Oluştur” butonuna bastıktan sonra e-Okul bilgilerini girip, “Giriş” butonuna basmanız gerekmektedir.  Ardından şifre belirlemeniz gerekmektedir. Şifreden sonra e-posta adresini ve cep telefonu bilgilerinizi girerek şifre oluşturma butonuna basabilirsiniz. Son olarak ise cep telefonunuza gelen doğrulama kodu ile EBA ekranına yönlendirileceksiniz. Sisteme T.C kimlik Numaranızı ve şifrenizi girdikten sonra hesabınızı başarıyla gerçekleştirmiş olacaksınız.

İkinci şifre oluşturma yönteminin aşamaları ise şu şekildedir:

-EBA giriş ekranına öğrenci kısmından EBA yolunu izleye girerek, EBA giriş ekranına yönlendirileceksiniz.

-EBA giriş ekranında T.C Kimlik Numarasını yazarak, veliden veya öğretmenden alınan tek bir sefer kullanma hakkı olan şifreyi temin ederek, şifreyi girmeniz gerekmektedir.

-Güvenli kodu girerek gönder butonuna basmanız gerekmektedir.

-Aktivasyon yöntemi seçiniz.

-Veli bilgisiyle Aktivasyon seçilmiş ise, karşınıza çıkan ekrana velisi olan kişinin T.C Kimlik Numarası ve güvenlik kodu girilmesi gerekmektedir. Ardından “Giriş Yap” butonuna tıklamanız gerekecektir.

-Eğer kişi e-posta ile Aktivasyon seçersei “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmak zorundadır. Sisteme kayıtlı olan e-posta hesabına gönderilmiş olan kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” kısmına yazmalıdır. Ardından “Giriş Yap” kısmına tıklanmalıdır.

-Seçeneklerden biri de cep telefonuyla Aktivasyon seçmektir. Bu seçenekte kişi, “Aktivasyon Kodu Gönder” bölümüne basmalıdır.  Sisteme kayıtlı olan cep telefonuna gönderilen kodu bu bölüme yazmalıdır. Bunları sorunsuz halleden kişi, EBA ekranında “Yeni Şifreni Belirle” ve “Kaydet” butonuna tıklayarak şifre oluşturabilecek.

Gerekli bilgileri giren kişi, EBA giriş ekranına geçebilecek. Bu kısımda T.C Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre girilmelidir. Bu bilgileri yazan kişi, hesaba giriş yapabilecektir.

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 00:03
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Anahtar Kelimeler:
EbaZiya SelçukMilli Eğitim Bakanı31 Aralık1 OcakTatilşifre Oluşturma
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