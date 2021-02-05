1 Mart'tan sonra devamsızlık sayılacak mı, okula gitmek zorunlu mu?

Koronavirüs salgını bütün dünyadaki işleyişi kötü etkiledi. Koronavirüsten etkilenen kurumlardan birisi de okullardır. Salgının yayılmasını engellemek amacıyla örgün eğitime ara verilip online yani uzaktan eğitime geçilmişti. Bir ara okullarda örgün eğitim yeniden başlasa da vaka sayısının artması sebebiyle okullar yine kapatıldı. Gerek online eğitimde yaşanan sıkıntılar gerek küçük çocukların yüz yüze eğitime ihtiyacı olması sebebiyle yeni karar alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart tarihinde ilkokullar için yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu. Devam zorunluluğu koyulmadı.

İlkokul, 8. Ve 12. Sınıf öğrencileri 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, herhangi bir devamlılık sorunluluğunun olmadığını belirtti. Öğrencilerin okula gitmesi tamamen velilerin kararına bırakılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayacağını açıklamıştı.

Yüz yüze eğitim verecek olan öğretmenlere aşılamasının Şubat ayı içerisinde yapılması planlanıyor.

İlkokulun bütün kademleri yüz yüze eğitime 1 Mart’ta başlayacak. Öğrenciler, geçen sefer olduğu gibi haftada sadece 2 gün okula gidecek.

