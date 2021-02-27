1 Martta yüz yüz eğitim başlayacak mı?

Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında eğitim camiası için önemli bir karar alınmış ve Köy okullarında eğitim gören tüm kademelerde ki öğrencilerin 15 Şubat 2021 tarihinde, il ve ilçelerde eğitim gören ilkokul, ortaoku ve lise son sınıf ile mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencilerinin ise 1 mart tarihinde yüz yüze eğitime başlayacağı açıklandı.

Köy okulları 15 şubat tarihinde tüm sınıflarında yüz yüze eğitime başladı ancak il ve ilçelerde ki okullar için 1 Mart tarihine günler kala İl Valilikleri tarafından erteleme kararları geldi.

İstanbul, Ankara , Gaziantep Valilikleri yapmış oldukları açıklamalarda 1 Mart tarihinde ki yüz yüze eğitim kararının şimdilik ertelenldiğini, nihai kararların 1 Mart tarihinde yapılacak olan kabine toplantısından son alınacağını duyurdu.

Bu kapsamda şimdilik bir çok ilimizde 1 Mart tarihinden uzaktan eğitim yapılacak ve kabine toplantısından çıkacak kararlar doğrultusunda 2 Mart tarihinden itibaren il Valilikleri yüz yüze eğitim için karar alabilecek.