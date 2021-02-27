İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

1 Mart Pazartesi yüz yüze sınavlar olacak mı?

Tüm illerden gelen 1 Mart yüz yüze eğitimin şimdilik erteleme kararı sonrasında, milyonlarca öğrenci tarafından merak edilen bir diğer konu ise 1 Mart Pazartesi yüz yüze sınavlar olacak mı?

27 Şubat 2021 Cumartesi 11:26
1 Mart Pazartesi yüz yüze sınavlar olacak mı?
Takip Et:

Az önce tüm İl Valilikleri tarafından 1 Mart tarihinde başlanılmasının planlanan yüz yüze eğitimin şimdilik ertelendiği kararı çıktı. Tüm İl Valilikleri 1 Mart tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ki kabine toplantısından çıkacak kararlara göre hareket edecek.

Dolayısıyla 1 Mart 2021 Pazartesi günü İl ve ilçelerde ki tüm okullarımızda yüz yüze eğitim ertelendi. Kabine toplantısında açıklanacak karar ve risk haritalarına göre 2 Mart tarihinden itibaren yüz yüze eğitim bazı illerimizde başlayacak. Peki bu şartlarda 1 Mart Pazartesi yüz yüze sınavlar olacak mı?

1 Mart Pazartesi yüz yüze sınavlar olacak mı?

Okullarda 1 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitim devam edeceği için, 1 Mart günü okullarda yüz yüze sınavlarda ertelenecektir. Ancak 2 Mart tarihinde yüz yüze eğitmin başladığı illerde sınavlar tekrardan yüz yüze olacak şekilde yapılabilecektir.



Son Güncelleme: 27.02.2021 11:26
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ertelendi mi, okulların açılışı ertelendi mi?
Yarın okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ertelendi mi, okulların açılışı ertelendi mi?
2021 E-YDS ne zaman açıklanır? E-YDS açıklanma tarihi belli mi?
2021 E-YDS ne zaman açıklanır? E-YDS açıklanma tarihi belli mi?
1 Mart okulların açılması ve yüz yüze eğitim yine ertelendi mi?
1 Mart okulların açılması ve yüz yüze eğitim yine ertelendi mi?
1 mart lise sınavları iptal mi ertelendi mi?
1 mart lise sınavları iptal mi ertelendi mi?
MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, atama takvimi belli mi?
MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, atama takvimi belli mi?
ÖSYM YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli, geçerlilik süresi ne kadar?
ÖSYM YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli, geçerlilik süresi ne kadar?

Popüler Haberler

Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
Masumiyet dizisi tutar mı?
İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama
Bitcoin almak caiz mi? Bitcoin ticareti haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bitocin fetvası
Hakan Taşıyan son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan hastalığı ne, neden hastanede?
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
EGM Bekçi alımı yapacak mı? Bekçi alımlarında yaş şartı kaçtır? 2021 Bekçi alımı şartları ve detaylar
Yüzleşme sunucusu Oytun Erbaş kimdir, nereli yaşı kaç?
Türkiye’de nerelere meteor düştü? Göktaşı düşmesi nedir?
Magazin D yaz sunucusu Müge Uzel kimdir? Müge Uzel kariyeri hakkında bilgiler
Pazarda tezgah nasıl açılır? Tezgah nereden nasıl kiralanır? Pazarda tezgah kiralama şartları ve fiyatları
2021 engelli maaşı ne kadar oldu, ne kadar zam geldi?
2020 yılı Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?
Sporda şiddetin önlenmesi kanunu neleri kapsıyor, hangi cezalar var? yasanın içeriği nedir? Teklif yasalaştı!
BluTV Yeşilçam dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
Salatalık maskesini nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Evde pratik salatalık maskesi yapım tarifleri
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2020
Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır? Oto ekspertiz açmak için gerekli belgeler ve ekipmanlar 2021
Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2021 evde mantı yapmanın püf noktaları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.