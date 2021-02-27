Az önce tüm İl Valilikleri tarafından 1 Mart tarihinde başlanılmasının planlanan yüz yüze eğitimin şimdilik ertelendiği kararı çıktı. Tüm İl Valilikleri 1 Mart tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ki kabine toplantısından çıkacak kararlara göre hareket edecek.

1 Mart Pazartesi yüz yüze sınavlar olacak mı?

Dolayısıyla 1 Mart 2021 Pazartesi günü İl ve ilçelerde ki tüm okullarımızda yüz yüze eğitim ertelendi. Kabine toplantısında açıklanacak karar ve risk haritalarına göre 2 Mart tarihinden itibaren yüz yüze eğitim bazı illerimizde başlayacak. Peki bu şartlarda 1 Mart Pazartesi yüz yüze sınavlar olacak mı?

Okullarda 1 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitim devam edeceği için, 1 Mart günü okullarda yüz yüze sınavlarda ertelenecektir. Ancak 2 Mart tarihinde yüz yüze eğitmin başladığı illerde sınavlar tekrardan yüz yüze olacak şekilde yapılabilecektir.