Az önce tüm İl Valilikleri tarafından 1 Mart tarihinde başlanılmasının planlanan yüz yüze eğitimin şimdilik ertelendiği kararı çıktı. Tüm İl Valilikleri 1 Mart tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ki kabine toplantısından çıkacak kararlara göre hareket edecek.
1 Mart Pazartesi yüz yüze sınavlar olacak mı?
Okullarda 1 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitim devam edeceği için, 1 Mart günü okullarda yüz yüze sınavlarda ertelenecektir. Ancak 2 Mart tarihinde yüz yüze eğitmin başladığı illerde sınavlar tekrardan yüz yüze olacak şekilde yapılabilecektir.
Son Güncelleme: 27.02.2021 11:26