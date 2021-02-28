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1 Mart okulların açılması ve yüz yüze eğitim yine ertelendi mi?

İlkokul, 8 ve 12.sınıflar için 1 Mart'ta açılacak olması planlanan okullar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 1 Mart'ta yapılacak Kabine toplantısı ardından belli olacak şehirlerde 2 Mart'ta eğitime başlayacağı açıklandı.

28 Şubat 2021 Pazar 01:08
1 Mart okulların açılması ve yüz yüze eğitim yine ertelendi mi?
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Mart’ta açılması planlanan okullların 1 Mart Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı alınan kararların ardından, tüm illerde bulunan vaka yoğunluklarına göre açılıp açılmamasına karar verileceği duyuruldu.

Buna göre, toplantının ardından salgın koşullarına uygun olan illerde 2 Mart itibari ile yüz yüze eğitim ve sınavlar başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 15 Şubat’ta köy okulları açılmıştı. 1 Mart’ta yapılacak toplantı sonrasında ilkokul, ana sınıfı, özel okul ve 8.sınıflardan uygun görülen illerdeki öğrenciler 2 Mart itibari ile eğitim hayatına devam edecek. Yine sınavların olup olmayacağı da 1 Mart’ta gerçekleşecek olan toplantı sonucunda belli olacak.



Son Güncelleme: 28.02.2021 01:08
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Anahtar Kelimeler:
OkulEğitimYüzyüze
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