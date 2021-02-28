1 Mart okulların açılması ve yüz yüze eğitim yine ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Mart’ta açılması planlanan okullların 1 Mart Pazartesi günü yapılacak olan Kabine Toplantısı alınan kararların ardından, tüm illerde bulunan vaka yoğunluklarına göre açılıp açılmamasına karar verileceği duyuruldu.

Okullar ne zaman açılacak?

Buna göre, toplantının ardından salgın koşullarına uygun olan illerde 2 Mart itibari ile yüz yüze eğitim ve sınavlar başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 15 Şubat’ta köy okulları açılmıştı. 1 Mart’ta yapılacak toplantı sonrasında ilkokul, ana sınıfı, özel okul ve 8.sınıflardan uygun görülen illerdeki öğrenciler 2 Mart itibari ile eğitim hayatına devam edecek. Yine sınavların olup olmayacağı da 1 Mart’ta gerçekleşecek olan toplantı sonucunda belli olacak.