1 Mart liselerde hangi sınıflar açılacak? Liselerde eğitim başlıyor mu, açılıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni gelişmeler ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacakları hakkında bilgiler veren Ziya Selçuk, yeni düzenlemeler ile ilgili haberler de verdi.

Koronavirüs nedeni ile okulların online sistem üzerinden yürütülmesine karar verilmişti. Fakat virüsün azalması ve yasakların genişletilmeye başlanacak olması ile birlikte öğrenciler de yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğini merak etmeye başladı.

Okullar 1 Mart tarihinde açılacak mı?

1 Mart tarihinden itibaren resmi ve özel ilkokullarda ve bu okulların bünyesi dahilindeki ana sınıflarında haftada 2 gün olmak şartı ile yüz yüze eğitime başlanacak.

Ziya Selçuk yaptığı açıklamada ‘Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık,pazartesi günü de ilkokullarımız ile 8. ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı’ ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca ise Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada ‘ Esas önemli olan, illerin bundan sonraki dönemde vaka sayıları, vaka-test oranını,yoğun bakım doluluk oranı gibi parametrelerle bu kademelendirmenin nasıl yapılacağı tartışıldı. İki haftada bir uygulamayla hangi ilin hangi kararı alması gerektiği belli olacak. Eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar pazartesi kabinede gündeme alınacak’ ifadelerine yer verdi.