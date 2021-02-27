1 mart lise sınavları iptal mi ertelendi mi?

MEB Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınav ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. 15 Şubat tarihinde anaokullarında ve köy okullarında yüz yüze eğitim kademeli olarak başlatılmıştı. Diğer sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime ne zaman geçileceği ise merak ediliyor. Vatandaşlarımız ve öğrenciler 1 Mart’ta sınavlar yapılacak mı, lise sınavları 1 Mart’ta yapılacak mı sorularının yanıtlarını arıyor.

MEB'den Lise Sınavı Yorumu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlar 2 Mart tarihinde başlayacak.

"1 Mart Pazartesi tarihinde yüz yüze eğitim ve sınavlar başlıyor. 2 Mart Salı tarihinde ise diğer illerdeki salgın koşullarına göre okullar açılacak. 1 Mart Pazartesi günü bilim kurulu toplantasında yapılacak yorumlar sonrasında valilik il hıfzıssıhha kurullarımız tarafından yerinde karar sayesinde eğitim faaliyetleri devam edecektir."