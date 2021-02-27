İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

1 mart lise sınavları iptal mi ertelendi mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze sınavlarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarımız ve öğrenciler 1 Mart’ta sınavlar yapılacak mı, lise sınavları 1 Mart’ta yapılacak mı sorularının yanıtlarını arıyor.

27 Şubat 2021 Cumartesi 22:45
1 mart lise sınavları iptal mi ertelendi mi?
Takip Et:

MEB Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınav ile ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. 15 Şubat tarihinde anaokullarında ve köy okullarında yüz yüze eğitim kademeli olarak başlatılmıştı. Diğer sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime ne zaman geçileceği ise merak ediliyor. Vatandaşlarımız ve öğrenciler 1 Mart’ta sınavlar yapılacak mı, lise sınavları 1 Mart’ta yapılacak mı sorularının yanıtlarını arıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlar 2 Mart tarihinde başlayacak.

MEB'den Lise Sınavı Yorumu

"1 Mart Pazartesi tarihinde yüz yüze eğitim ve sınavlar başlıyor. 2 Mart Salı tarihinde ise diğer illerdeki salgın koşullarına göre okullar açılacak. 1 Mart Pazartesi günü bilim kurulu toplantasında yapılacak yorumlar sonrasında valilik il hıfzıssıhha kurullarımız tarafından yerinde karar sayesinde eğitim faaliyetleri devam edecektir."



Son Güncelleme: 27.02.2021 22:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukYüz Yüze Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OBP puanı nedir, kalktı mı? Ortaöğretim başarı puanı uygulaması kalktı mı?
OBP puanı nedir, kalktı mı? Ortaöğretim başarı puanı uygulaması kalktı mı?
Yarın okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ertelendi mi, okulların açılışı ertelendi mi?
Yarın okullar açılıyor mu? Yüz yüze eğitim ertelendi mi, okulların açılışı ertelendi mi?
2021 E-YDS ne zaman açıklanır? E-YDS açıklanma tarihi belli mi?
2021 E-YDS ne zaman açıklanır? E-YDS açıklanma tarihi belli mi?
1 Mart okulların açılması ve yüz yüze eğitim yine ertelendi mi?
1 Mart okulların açılması ve yüz yüze eğitim yine ertelendi mi?
MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, atama takvimi belli mi?
MEB 2021 Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, atama takvimi belli mi?
ÖSYM YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli, geçerlilik süresi ne kadar?
ÖSYM YÖKDİL sınavı kaç yıl geçerli, geçerlilik süresi ne kadar?

Popüler Haberler

Masum 344. Bölüm bölüm fragmanı ve 1 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
OBP puanı nedir, kalktı mı? Ortaöğretim başarı puanı uygulaması kalktı mı?
iPhone telefonun garanti süresini ve durumu sorgulama
Hercai dizisinde Gönül karakteri diziden ayrıldı mı?
FOX TV Savaşçı yeni sezon oyuncuları kimler? Savaşçı yeni bölümler ne zaman başlıyor?
Masumiyet dizisi tutar mı?
İhtiyaç kredisi kullanırken aranan şartlar neler? İhtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi hesaplama
Bitcoin almak caiz mi? Bitcoin ticareti haram mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bitocin fetvası
Hakan Taşıyan son sağlık durumu nasıl? Hakan Taşıyan hastalığı ne, neden hastanede?
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
KYK Borçları Silinecek mi? KYK Borçları Mecliste Görüşülecek mi? Meclise Gelecek Mi?
Bedelli askerlik için kredi veren bankalar ve Bedelli askerlik kredi şartları
Yemin sezon finali ne zaman olacak?
Adana'da askerlik nasıldır?
23 Mart 2020 Pazartesi Kanal D, Fox TV, Star TV, TRT 1, Kanal D, TV8 ve ATV yayın akışı belli oldu. 23 Nisan Pazartesi kanalların güncel yayın akışları ortaya çıktı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 28 Şubat 2021 Pazar
Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı sonucu ne oldu? S Sport Avni Yıldırım Canelo Alvarez boks maçı youtube özeti
Fenerbahçe ve Galatasaray Nesine.com eşya piyangosu çekilişi ne zaman yapılacak? Nesine eşya piyangosu çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?
Türkiye’de nerelere meteor düştü? Göktaşı düşmesi nedir?
İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi
50 M2 Netflix oyuncuları kimdir, dizide hangi oyuncular hangi karakterlere hayat vermektedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.