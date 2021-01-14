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1. Dönem karne notu kullanılacak mı? MEB'den karne notu kararı!

Pandemi nedeni ile okulların uzaktan eğitimle devam ettiği bu süreçte en merak edilen konu 1. dönem karnelerinin nasıl alınacağı oldu. MEB tarafından yapılan açıklamalar sonrasında başta öğrenciler olmak üzere veliler, 1. dönem karne notu kullanılacak mı? sorusu araştırılmaya başlandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 01:34
1. Dönem karne notu kullanılacak mı? MEB'den karne notu kararı!
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Kanelerini nasıl alacaklarını merak eden ilkokul ve ortaokul öğrencileri araştırmalarına devam ederken Milli Eğitim Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Birinci dönem yapılan yüz yüze eğitimlerin kane notunu etkilemeyeceği belirtilirken kanelerin derse katılım puanları ile verileceği açıklandı.

MEB 25 Aralık 2020 tarihinde yaptığı son kane düzenlemeleri ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin kanelerini nasıl alacakları konusunda açıklamalarda bulundu.

Birinci dönem kaneleri hazırlanmasında yüz yüze eğitim sürecinin hesaba katılmayacağı açıklanırken öğrencilerin ve velilerin rahatlatılması için kane açıklamaları yeniden yapıldı.

81 il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen genelge kapsamında ilköğretim 4. Sınıflar, orta okul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemin başında yapılan yüz yüze eğitimler hesaba katılmayacak. Ancak talep eden veliler 21 Ocak tarihine kadar okullara başvurarak öğrencilerin yüz yüze eğitimde aldığı notların kanelere yansımasını sağlayabilecek.

Yapılan açıklamalarda halk sağlığı ve pandemi sürecinde birinci dönem kanelerin basımlarının yapılmayacağı açıklandı. Kanelerin MEB üzerinden online olarak öğrencilere verileceği belirtildi.

25 Aralık 2020 tarihinde yapılan açıklamalar ile birlikte birinci dönemde 1., 2., 3. Ve 4. Sınıflar belirlenen yönetmelik kapsamında kanelerini alacak. 4. Sınıflarda ek olarak ders ve etkinliklere katılım puanları belirlenecek ve kanelere yansıyacak. 5., 6., 7. Ve 8. Sınıflar için ise derse katılım ve etkinlik puanlarına ek olarak alınan proje ödevlerinin ortalamaları alınarak kanelere işlenecek.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 01:34
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Anahtar Kelimeler:
MebKarne1. DönemAçıklama
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