1, 2, 3, 4 kıtalık Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri

10 Kasım gününe kısa bir süre kala 1, 2, 3 ve 4 kıtalık Atatürk şiirler araştırılmaya başlandı. Atatürk’ü Anma Günü 10 Kasım 1938’te saat 09.05’te hayatını kaybeden Türkiye’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına tutulan ulusal yas günüdür.
Ulu önder Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de ebediyete uğurlanması Türk milletinin büyük bir üzüntü yaşanmasına neden olmuştur. Bu ani ayrılış Türk haklarını derinden etkiledi ve dünya üzerinde de yankı uyandırmıştır. Kurtuluş Savaşı’ndaki başarıların yeterli olmadığını düşünüp pek çok devrim yapan Atatürk, yaptığı devrimlerle Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya ülkeleri içerisinde saygın hale gelmesini sağlamıştır.
O'NSUZ
Ah işte duyuyorum mesut günler içinden,
Sana "sevimli yüzün asla solmasın" diyen,
Bütün adınla dolu o coşkun şarkıları...
- Sen öldü ğün için mi şimdi bayraklar yarı?
Görüyorum ilk defa seni gördüğüm günü;
Altından, alkışlarla geçiyorsun bir takın.
O gün bana gelmiştin babamdan daha yakın
Meğer duyacakmışım bir sabah öldüğünü...
Meğer görecekmişiz bir sabah gidişini, İstanbul'un önünden son defa geçişini...
Bizler seninle nasıl, ne kadar beraberdik,
Bizler ki az sıkılsak "O başımızda" derdik;
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Nasıl yok bileceğiz o güzel güneş yüzü?
Ana, baba değil bu, bizler Ata öksüzü
Tatmadık, bilmiyoruz bu bambaşka yarayı,
Öğret bize yarabbim ah O'nsuz yaşamayı!
Ziya Osman SABA
ATATÜRK
Türkü ölümden odur kurtaran,
Odur yeniden Türklüğü kuran,
Ulusu, yurdu odur yaratan.
Türkün bileği, onun ereği,
Yüce yüreği Türklüğe vatan,
Bu memleketi, cumhuriyeti,
Canıyla etti bize armağan.
ATATÜRK'Ü YİTİRMEDİK
Yıllar üst üste katlandıkça
Acımasız uzadıkça
Çelik mavisi gözlerinde
Her geçen gün
Işığını çoğalttıkça
Güzel vatanımızı
Kurtardığın anıldıkça
Seni yitirmedik ki
Dün olduğu gibi
Bugün de aramızdasın her an
Buna inan Ata’m
Yüzyıllar da geçse aradan
Sen her zaman anılan
Kutsal bir kahramansın.
Süleyman APAYDIN