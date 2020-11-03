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1, 2, 3, 4 kıtalık Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri

10 Kasım'a kısa bir süre kala 1, 2, 3 ve 4 kıtalık Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri araştırılmaya başlandı.

03 Kasım 2020 Salı 23:17
1, 2, 3, 4 kıtalık Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri
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10 Kasım gününe kısa bir süre kala 1, 2, 3 ve 4 kıtalık Atatürk şiirler araştırılmaya başlandı. Atatürk’ü Anma Günü 10 Kasım 1938’te saat 09.05’te hayatını kaybeden Türkiye’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına tutulan ulusal yas günüdür.

Ulu önder Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de ebediyete uğurlanması Türk milletinin büyük bir üzüntü yaşanmasına neden olmuştur. Bu ani ayrılış Türk haklarını derinden etkiledi ve dünya üzerinde de yankı uyandırmıştır. Kurtuluş Savaşı’ndaki başarıların yeterli olmadığını düşünüp pek çok devrim yapan Atatürk, yaptığı devrimlerle Türkiye Cumhuriyeti’nin dünya ülkeleri içerisinde saygın hale gelmesini sağlamıştır.

O'NSUZ

Ah işte duyuyorum mesut günler içinden,

Sana "sevimli yüzün asla solmasın" diyen,

Bütün adınla dolu o coşkun şarkıları...

- Sen öldü ğün için mi şimdi bayraklar yarı?

Görüyorum ilk defa seni gördüğüm günü;

Altından, alkışlarla geçiyorsun bir takın.

O gün bana gelmiştin babamdan daha yakın

Meğer duyacakmışım bir sabah öldüğünü...

Meğer görecekmişiz bir sabah gidişini, İstanbul'un önünden son defa geçişini...

Bizler seninle nasıl, ne kadar beraberdik,

Bizler ki az sıkılsak "O başımızda" derdik;

/

Nasıl yok bileceğiz o güzel güneş yüzü?

Ana, baba değil bu, bizler Ata öksüzü

Tatmadık, bilmiyoruz bu bambaşka yarayı,

Öğret bize yarabbim ah O'nsuz yaşamayı!

Ziya Osman SABA

 

ATATÜRK

Türkü ölümden odur kurtaran,

Odur yeniden Türklüğü kuran,


Yaptığı ordu düşmanı kovdu,

Ulusu, yurdu odur yaratan.

Türkün bileği, onun ereği,

Yüce yüreği Türklüğe vatan,

Bu memleketi, cumhuriyeti,

Canıyla etti bize armağan.

 

ATATÜRK'Ü YİTİRMEDİK

Yıllar üst üste katlandıkça

Acımasız uzadıkça

Çelik mavisi gözlerinde

Her geçen gün

Işığını çoğalttıkça

Güzel vatanımızı

Kurtardığın anıldıkça

Seni yitirmedik ki

Dün olduğu gibi

Bugün de aramızdasın her an

Buna inan Ata’m

Yüzyıllar da geçse aradan

Sen her zaman anılan

Kutsal bir kahramansın.

Süleyman APAYDIN



Son Güncelleme: 03.11.2020 23:17
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Anahtar Kelimeler:
Atatürk10 Kasım şiirleri
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