Polis akademisi POMEM başvuruları başladı

Başvuruların başlamasıyla birlikte insanlar, başvurularını yapmaya başladılar. Lisans mezunu olanlardan 5 bin 440 erkek alınacakken, kadınlardan 960 kişi alınacak. Ön lisans mezunları için ise; 360 erkek ve 240 kadın alınacak. Başvuru yapabilmeleri için aşağıda bulunan şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından hiçbir şekilde mahrum olmamak,

Ön lisans, lisans mezunu ya da bu alanlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu YÖK tarafından kabul edilmiş, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

KPSS’de bakanlık tarafından belirlenmiş olan taban puan ya da üzerinde puan almış olmak, buna göre lisans mezunları için 2019 ya da 2020 yıllarında yapılmış KPSS lisans P3 puan türünden 60, ön lisans mezunları için ise 2020 yılında P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak gerekmektedir,

Vazife malulleri ya da şehitlerin eş ya da çocukları için ise POMEM giriş yönetmeliği maddeleri uyarınca belirlenmiş puanların en az yüzde 80’ini almış olmak, buna göre lisans mezunları için 2019 ya da 2020 yıllarında yapılmış KPSS P3 puan türünden en az 48, ön lisans mezunları için 2020 yılında yapılan KPSS P93 puan türünden 52 puan almış olmak gerekmektedir.

Lisans seviyesinde mezun olan adaylar ön lisans düzeyinde başvuru yapamazlar, bu şekilde başvuru yapsalar bile başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

18 yaşını tamamladıktan sonra yapılmış olan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmaktadır.

Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak, 1 Ocak 1991 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak,

Kadın adaylar için en az 162 cm, erkek adaylar için en az 167 cm boyunda olmak. Beden kitle endeksi kapsamında 18 – 27 dâhilinde olmak,

Silah taşımaya ve silahlı görevini yapmak için herhangi bir hukuksal engelinin olmaması,

Sağlık yönetmeliği kapsamında gerekli olan sağlık şartlarını taşımak,

Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ötürü mahkûm olmamak,

Adayın kendisinin ya da eşinin genelev, birleşme yeri, randevuevi ve benzeri yerlerde bulunmaması, çalışmaması, bu tür eylemlerde bulunmaması,

Genel ahlak kurallarına uygunluk göstermesi,

Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde bağımlılığı olmaması gerekmektedir.

POMEN başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru şartlarını yerine getirmiş olan bireyler,resmi sitesi üzerinden POMEN başvurularını yapabilirler.

Adayların uygun şartları sağlaması sonrasında POMEM başvurularını Polis Akademisi resmi intenet sitesi üzerinden yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak için öncelikle Halkbank şubelerine ya da ATM’lerine gidilerek Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “27. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba sınava giriş ücreti olan 150 TL’yi yatırmaları gerekmektedir. Ücret yatırdıktan sonra adaylar resmi intenet sitesi üzerinden başvurularını yapabileceklerdir. Başvuruları onaylanan kişilerin bir sınav gerçekleştirilecektir. Sınavı geçemeyen ya da başvurusu onaylandığı halde sınava katılmayanların başvuru ücretleri geri ödenmeyecektir.