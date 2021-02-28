Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

Normalleşme kapsamında vaka sayılarının az olduğu illerimizde 1 Mart tarihinden itibaren yüz yüze eğitime başlanması kararı geçtiğimiz gün ertelendi. İl Valilikleri kentlerinde ki yüz yüze eğitim kararı için 1 Mart tarihinde yapılacak olan kabine toplantısı sonrasında karar alacağını duyurdu. Bu açıklamalar ile birlikte 1 Mart günü için yüz yüze eğitim ve sınavlar ertelendi.

İl Valilileri yarın yapılacak kabine toplantısı sonra kentlerinde ki eğitim öğretim ve sınavların yüz yüze yapılmasıyla ilgili olarak karar alacak ve vaka sayılarının az iller 2 Mart tarihinden itibaren yüz yüze eğitimlere başlayabilecek.

Tüm bu süreçler devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya ;Selçuk ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, yaşanan 1 günlük erteleme için özür diledi ve bazı illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarında artış sebebiye böyle değerlendirme yapılmak zorunda kaldığını ifade etti.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medyada dolaşan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belgenin asılsız olduğunu açıkladı.