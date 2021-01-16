MEB tablet başvurusu yapanlar dikkat! Bakan Selçuk'tan açıklama geldi

Korona virüs tedbirileri kapsamında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan olarak yapılmaya başlanmasından sonra Bakanlık aldığı kararla birlikte yaklaşık 500 bin ihtiyaç sahibi ailenin öğrencilerine ücretsiz tablet dağıtımının yapılacağını geçtiğimiz ay duyurmuştu.

Bakan Selçuk yaklaşık 500 bin tabletin Ocak ayı sonu itibariyle 25 GB intenet ile birlikte yüklü olarak öğrencilere ulaştıralacağını duyurmuştu.

Son yapılan açıklamaya göre ücresiz tablet dağıtımının 5.aşamasında da 45 bin 600 öğrenciye ücretsiz tablet dağıtımının yapıldığı açıklandı.

Öte yandan son dağıtımı yapılan ücretsiz tabletler ile birlikte 500 bin tabletin yaklaşık 360 bini öğrencilere ulaşmış oldu. Kalan 140 bin tabletin ise ihtiyac sahibi öğrencilere bu ay sonuna kadar milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ulaştırılması bekleniyor.