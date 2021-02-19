İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar tamamen ne zaman açılacak?

İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, okullar tamamen ne zaman açıklanacak soruları cevabını buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlangıç tarihi ve okulların açılış tarihlerini duyurdu.

19 Şubat 2021 Cuma 17:12
İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar tamamen ne zaman açılacak?
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Anaokulları ve köy okulları ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk son açıklamasında köy okullarının ve anaokullarının yüz yüze eğitime başlaması yönünde karar aldıklarını duyurmuş ve söz konusu okulların 15 Şubat tarihinde ikinci dönem itibariyle yüz yüze eğitime geçeceklerini ifade etmişti.

Köy ve kırsal bölgelerdeki vaka sayılarının az olması nedeniyle alınan bu karar doğrultusunda çalışmalar başlatıldı.

İlkokullar 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitime geçecek

Milli Eğitim Bakanı ilkokullarında da 1 Mart Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime başlayacağını, ancak eğitimlerin seyreltilmiş şekilde haftanın iki gününde verileceğin ifade etti.

8 ve 12’nci sınıflar da 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacak

Bakan Ziya Selçuk, sene sonunda sınava girecek olan ortaokul 8 ve lise son yani 12’nci sınıfların sınavlarda sorun yaşamamaları adına 1 Mart tarihinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaklarını açıkladı. Öğrenciler Bilim Kurulu tarafından alınacak kararlar doğrultusunda sınıflarda yer alacak.

Lise sınavları da Mart ayında olacak

Bakan Selçuk, öğrencilerin yüz yüze eğitime devam edebilmeleri kapsamında sokağa çıkma yasağı saatlerinde muaf tutulacağını ifade etti. Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin Mart ayı içerisinde sınavlarının yüz yüze olarak gerçekleştirilmesi konusunda 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen derslerden öğrencilerin sınavlara tabii tutulacağını açıkladı.

Öte yandan çocuklarını okullara göndermek istemeyen velilerin okullara yazılı olarak durumlarını beyan etmeleri gerektiğini de ifade eden Selçuk, okula gelmeyen öğrencilerin eğitimlerine yine uzaktan eğitim şeklinde devam edebileceklerini bildirdi.

Farklı sınıf düzeyleri il bazlı olarak yüz yüze eğitime geçebilecek

Yüze yüze eğitimin başlayacağı sınıf düzeylerinin dışındaki ortaokul 5-6-7 ile lise 9-10 ve 11’nci sınıf öğrencilerinin bulundukları illerin durumlarına göre alınacak karar doğrultusunda yüz yüze eğitime başlamaları da sağlanacak. Söz konusu illerde kararlar İl Hıfzıssıhha Kurulları ve valilik kararıyla alınacak.



Son Güncelleme: 19.02.2021 17:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IlkokulOrtaokulLiseYüz Yüze EğitimMebZiya Selçuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB 2021 yılında atanacak öğretmen sayısının ne zaman açıklayacak?
MEB 2021 yılında atanacak öğretmen sayısının ne zaman açıklayacak?
2021 Bu sene sınıfta kalma var mı, olacak mı?
2021 Bu sene sınıfta kalma var mı, olacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocuklar için yeni oyun! Seyyah isimli oyun erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocuklar için yeni oyun! Seyyah isimli oyun erişime açıldı
Yüz yüze eğitim hakkında flaş açıklama! 1 Mart'tan itibaren..
Yüz yüze eğitim hakkında flaş açıklama! 1 Mart'tan itibaren..
MEB'den yeni yüz yüze eğitim yazısı
MEB'den yeni yüz yüze eğitim yazısı
Fen Lisesine Doğan Cüceloğlu'nun adı verildi
Fen Lisesine Doğan Cüceloğlu'nun adı verildi

Popüler Haberler

21 Şubat 2021 Pazar Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları maç başlama ve yayın saatleri
Altın ne kadar oldu? 21 Şubat 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 21 Şubat 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 21 Şubat 2021 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 21 Şubat 2021 Pazar indirim fırsatları
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 21 Şubat 2021 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 21 Şubat 2021 Pazar
2021 Bedelli askerlik süresi kaç gündür? 2021 Bedelli askerlik süresi ve ücretleri
Bankaların güncel kredi faiz oranları 21 Şubat 2021 Pazar
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim yeri ve mekanları
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Büşra Develi'nin yer aldığı diziler
Kalojen nedir? Kalojen içeren besinler hangileridir?
Hercai Miran ile Reyyan'ın öpüşme sahnesi olay oldu
Gelinim Mutfakta 27 Kasım Cuma kim elendi, bilezikleri kim kazandı?
Zümrüdüanka dizisi oyuncuları kim kimdir?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TV 8 canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Çoçuk yardım parası nereye başvurulur? Çoçuk yardım parası ne zaman yatar? 2021
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 21 Şubat 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Günlük burç yorumları; 21 Şubat 2021 Pazar burcunuz bugün ne diyor?
Selena dizisi Zülfikar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.