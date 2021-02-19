İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar tamamen ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Anaokulları ve köy okulları ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk son açıklamasında köy okullarının ve anaokullarının yüz yüze eğitime başlaması yönünde karar aldıklarını duyurmuş ve söz konusu okulların 15 Şubat tarihinde ikinci dönem itibariyle yüz yüze eğitime geçeceklerini ifade etmişti.

Köy ve kırsal bölgelerdeki vaka sayılarının az olması nedeniyle alınan bu karar doğrultusunda çalışmalar başlatıldı.

İlkokullar 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitime geçecek

8 ve 12’nci sınıflar da 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacak

Milli Eğitim Bakanı ilkokullarında da 1 Mart Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime başlayacağını, ancak eğitimlerin seyreltilmiş şekilde haftanın iki gününde verileceğin ifade etti.

Bakan Ziya Selçuk, sene sonunda sınava girecek olan ortaokul 8 ve lise son yani 12’nci sınıfların sınavlarda sorun yaşamamaları adına 1 Mart tarihinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaklarını açıkladı. Öğrenciler Bilim Kurulu tarafından alınacak kararlar doğrultusunda sınıflarda yer alacak.

Lise sınavları da Mart ayında olacak

Bakan Selçuk, öğrencilerin yüz yüze eğitime devam edebilmeleri kapsamında sokağa çıkma yasağı saatlerinde muaf tutulacağını ifade etti. Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin Mart ayı içerisinde sınavlarının yüz yüze olarak gerçekleştirilmesi konusunda 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen derslerden öğrencilerin sınavlara tabii tutulacağını açıkladı.

Öte yandan çocuklarını okullara göndermek istemeyen velilerin okullara yazılı olarak durumlarını beyan etmeleri gerektiğini de ifade eden Selçuk, okula gelmeyen öğrencilerin eğitimlerine yine uzaktan eğitim şeklinde devam edebileceklerini bildirdi.

Farklı sınıf düzeyleri il bazlı olarak yüz yüze eğitime geçebilecek

Yüze yüze eğitimin başlayacağı sınıf düzeylerinin dışındaki ortaokul 5-6-7 ile lise 9-10 ve 11’nci sınıf öğrencilerinin bulundukları illerin durumlarına göre alınacak karar doğrultusunda yüz yüze eğitime başlamaları da sağlanacak. Söz konusu illerde kararlar İl Hıfzıssıhha Kurulları ve valilik kararıyla alınacak.