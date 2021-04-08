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Hangi illerde okullar kapandı? Hangi iller uzaktan eğitime geçti?

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında gelen yeni kısıtlamaların ardından veliler ve öğrenciler yüz yüze eğitime uzaktan eğitime geçen şehirleri araştırmaya başladılar. 58 şehir risk haritasına göre kırmızı renk olan yüksek riskli şehir olurken birçok şehirde ise okullar kapatıldı. Peki hangi şehirlerde okullar kapandı? Hangi şehirler uzaktan eğitime geçti? detaylar haberimizde yer almaktadır.

08 Nisan 2021 Perşembe 23:29
Hangi illerde okullar kapandı? Hangi iller uzaktan eğitime geçti?
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. MEB tarafından yapılan açıklamalara göre yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri şehirler bazında karar ile devam edecektir. Okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, 8. ve 12. sınıflar ise 81 ilde de yüz yüze eğitime devam edeceği belirtildi. Açıklamalardan sonra Ankara, Çorum, Eskişehir ve Erzurum gibi şehirler uzaktan eğitime geçtiğini açıkladı. Millî Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim hakkında yazılı açıklamada bulundu. MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12’inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7’nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı. 

Uzaktan Eğitime geçen şehirler

Ankara: 5 Nisan 2021 tarihinden itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. Sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmiştir. 

Erzurum: Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmiştir.  İlkokullar 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim görecektir. Ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ile 22 saat yüz yüze eğitim görecektir.

Eskişehir: Ekli listede yer alan eğitim kurumları ve tüm özel öğretim kurumlarında (Özel gereksinimle öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları hariç) 8 ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmiştir.

Koronavirüs risk haritası 

Kırmızı renkli şehirler: İstanbul, Edine, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt

Turuncu renkli şehirler: Denizli, Burdur, Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir 

Sarı renkli şehirler: Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Uşak

Mavi renkli şehirler: Şınak



Son Güncelleme: 08.04.2021 23:29
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OkulYüz Yüze EğitimUzaktan EğitimşehirIl
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