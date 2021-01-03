İstanbul 14°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Boğaziçi Üniversitesin ’de sular durulmuyor! Öğretim üyeleri: “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.” çağrısı!

Kısa zaman önce Boğaziçi Üniversitesine atanan AKP’li Melih Bulu Rektör olarak gelmesi okulda öğrenciler ve öğretim üyeleri tarafından büyük yankı uyandırdı. Kayyumla atama yapılmasını istemeyen okul demokratik değerlerin ihlal edilmesini kabul etmemeye devam ediyor.

03 Ocak 2021 Pazar 14:50
Boğaziçi Üniversitesin ’de sular durulmuyor! Öğretim üyeleri: “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.” çağrısı!
Takip Et:

2002 yılından itibaren AKP içinde çeşitli görevlerde bulunan Melih Bulu 2015 yılında ise İstanbul 1’inci Bölge’den milletvekili aday adayı olmuştur. Prof. Dr Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesine atamasına üniversite öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından istenmemekle beraber oldukça sert tepki de gösterilmektedir.

Yapılan açıklamada üniversitenin akademik olarak özgürlük ve değerlerinin hiçe sayıldığı ayrıca demokratik değerlerin ihlalinden bahsedilmektedir.

Boğaziçi Öğrencilerinden Eylem

Öğrenciler online(çevrimiçi) dersleri boykot ederek Güney Kampüs tarafında basın açıklaması yapılması bekleniyor. Öğrencilerin bir araya gelerek Boğaziçi mezunları ve öğrencileri twitter’da kısa video yayınlayarak çağrıda bulundular.


https://twitter.com/CelalFrt/status/1345668535071215616?s=20


Son Güncelleme: 03.01.2021 14:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi ÜniversitesiMelih Bulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den o öğretmenler için ek ders açıklaması geldi
MEB'den o öğretmenler için ek ders açıklaması geldi
Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
Okullarda karne dağıtımı olacak mı? Karneler ne zaman dağıtılacak?
Okullarda karne dağıtımı olacak mı? Karneler ne zaman dağıtılacak?
31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma canlı ders olacak mı?
31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma canlı ders olacak mı?
TRT EBA’da Yeni Haftanın Programı belli oldu! 28 - 31 Aralık Eba tv yayın akışı
TRT EBA’da Yeni Haftanın Programı belli oldu! 28 - 31 Aralık Eba tv yayın akışı
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.

Popüler Haberler

Boğaziçi Üniversitesin ’de sular durulmuyor! Öğretim üyeleri: “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.” çağrısı!
Bugün kimin maçı var 3 Ocak 2021 Pazar TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
İçişleri Bakanı Soylu’dan uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu
Bakan Soylu ‘2021’in ilk haberini’ açıklıyorum diyerek duyurdu
Rüyada ev taşıma görmek ne anlama gelir? Rüyada ev taşıma görmenin tabirleri ve yorumları
Tv 8 frekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Tv 8 canlı izleme linki
Acemi Anneler dizisindeki Ceren karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Melis Yıldıran'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken kimdir, nereli yaşı kaç?
A101 market 5 Eylül - 11 Eylül 2020 indirimli aktüel ürünler kataloğu
Trafikte makas atmanın cezası ne kadar? Makas atmak nedir? 2020 Trafikte makas atmak cezası kaç tl?
SGK, Bağ-Kur emekli maaşı 2019 intibak zammı ne kadar olacak?
2020 GSS prim borcu hangi şartlarda nasıl silinir? SGK’ya GSS için nasıl itiraz edilir?
Yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango yılbaşı biletleri ne zaman satışa çıkacak?
2021-2022 yılında yayın hayatına başlayacak olan yeni diziler ve yayınlanacağı kanallar hangileridir?
Yılbaşında yasak var mı? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakteri kimdir? Tuğçe Özbey kimdir, nereli, kaç yaşında?
Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Halk TV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Halk TV canlı izleme linki

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.