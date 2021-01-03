Boğaziçi Üniversitesin ’de sular durulmuyor! Öğretim üyeleri: “Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.” çağrısı!

2002 yılından itibaren AKP içinde çeşitli görevlerde bulunan Melih Bulu 2015 yılında ise İstanbul 1’inci Bölge’den milletvekili aday adayı olmuştur. Prof. Dr Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesine atamasına üniversite öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından istenmemekle beraber oldukça sert tepki de gösterilmektedir.

Boğaziçi Öğrencilerinden Eylem

Yapılan açıklamada üniversitenin akademik olarak özgürlük ve değerlerinin hiçe sayıldığı ayrıca demokratik değerlerin ihlalinden bahsedilmektedir.

Öğrenciler online(çevrimiçi) dersleri boykot ederek Güney Kampüs tarafında basın açıklaması yapılması bekleniyor. Öğrencilerin bir araya gelerek Boğaziçi mezunları ve öğrencileri twitter’da kısa video yayınlayarak çağrıda bulundular.





https://twitter.com/CelalFrt/status/1345668535071215616?s=20