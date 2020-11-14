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ATA AÖF vize tarihlerinde ve geçme notunda değişiklik yaptığını duyurdu!

Kapsamında binlerce öğrenci bulunduran Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada 16 Kasım'da başlayacak olan vize sınavlarının tarihlerinin değiştirildiği ve sınıf geçme notunda değişikliğe gidildiği bildirildi...

14 Kasım 2020 Cumartesi 23:55
ATA AÖF vize tarihlerinde ve geçme notunda değişiklik yaptığını duyurdu!
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Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre AÖF öğrencileri için yapılacak olan vize sınavlarının 16 Kasım tarihinde yapılacağı aktarılmıştı. Son olarak yapılan yeni açıklama kapsamında AÖF vize sınavlarının ertelendiği ifade edildi. Aynı zamanda yapılan açıklamada AÖF geçme notunun da değişikliğe uğratıldığı belirtildi.

ATA AÖF Vize Sınavları Ne Zamana Ertelendi?


Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama kapsamında, önceki duyuruya göre 16 Kasım tarihinde gerçekleştirilmeye başlanacak olan vize sınavlarının 30 Kasım ile 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılmak üzere ertelendiği ifade edildi. Ertelemenin nedeni olarak ise, DGS Ek Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM Başkanlığı tarafından henüz açıklanmamış olması öne sürüldü.

ATA AÖF Ders Geçme Notu Kaç Oldu?

ATA AÖF tarafından yapılan açıklama kapsamında aynı programı uygulayan üniversiteler arasındaki haksız rekabetin önüne geçebilmek, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerin AÖF programlarındaki kalitenin üst seviyede kalması amacıyla, 30 olan ders geçme notu alt sınırının 35'e yükseltildiği duyuruldu.



Son Güncelleme: 14.11.2020 23:55
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Anahtar Kelimeler:
ATA AÖFAçıköğretim FakültesiAtatürk Üniversitesi
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