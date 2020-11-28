ATA AÖF 2020-2021 güz dönemi ara sınavları ne zaman başlıyor?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri son günlerde 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı sınav takvimlerini araştırmaya devam ediyor. Vize ve final tarihleri merak edilirken Atatürk Üniversitesinden ilk açıklamalar geldi ve sınav takvimi duyuruldu.

ATA AÖF sınavları salgın dolayısı ile online olarak devam edeceği bilgisi paylaşılırken bu süreçte sınavların ne zaman olacağı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyordu.

Atatürk Üniversitesi Online Sınav Takvimi

ATA AÖF bahar yarı yılı sınav tarihleri

Üniversite tarafından yayınlanan takvime göre ara sınavların 30 Kasım ile 11 Aralık tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Vize sınav tarihleri için 4 – 15 Ocak 2021 olarak açıklandığı sınavlarda aynı zamanda final tarihide 8 – 19 Şubat 2021 tarihleri arasında olacak.

Bahar yarıyılı ara sınavları tarihi 3 – 4 Nisan olarak belirlenirken, bahar yarıyılı final sınavları için 22 – 23 Mayısıs 2021 tarihi belirlendi.

2020 – 2021 yılı mezuniyet için 3 sınav tarihi ise 25 Temmuz 2021 olarak açıklandı.

ATA AÖF ders geçme notunda değişikliğe gidildi

Atatürk Üniversitesinde yapılan duyurular sonrasında güz yarıyılı için geçerli olmak üzere FF sınırının 30’dan 35’e çıkarılmasına Senato tarafından karar verilmiştir açıklamaları yapıldı.