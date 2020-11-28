İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Mersin'de korkutan patlama
Son Dakika
Mersin'de korkutan patlama
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör Yılmaz Vural yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Son Dakika
Koronavirüs tedavisi gören Teknik Direktör...
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri arasında aşk mı var? Süpriz aşk iddiası!
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri...
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer alacak dizi, film ve belgesel içerikleri
Son Dakika
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer...

ATA AÖF 2020-2021 güz dönemi ara sınavları ne zaman başlıyor?

Atatürk Üniversite öğrencilerinin merak ettiği Açık Öğretim Fakültesi sınavları ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamalarda ara sınav ve final sınavları için tarihler paylaşılırken aynı zamanda Senato tarafından alınan yeni kararda öğrencilere aktarıldı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 08:26
ATA AÖF 2020-2021 güz dönemi ara sınavları ne zaman başlıyor?
Takip Et:

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri son günlerde 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı sınav takvimlerini araştırmaya devam ediyor. Vize ve final tarihleri merak edilirken Atatürk Üniversitesinden ilk açıklamalar geldi ve sınav takvimi duyuruldu.

ATA AÖF sınavları salgın dolayısı ile online olarak devam edeceği bilgisi paylaşılırken bu süreçte sınavların ne zaman olacağı binlerce öğrenci tarafından merak ediliyordu.

Atatürk Üniversitesi Online Sınav Takvimi


Üniversite tarafından yayınlanan takvime göre ara sınavların 30 Kasım ile 11 Aralık tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Vize sınav tarihleri için 4 – 15 Ocak 2021 olarak açıklandığı sınavlarda aynı zamanda final tarihide 8 – 19 Şubat 2021 tarihleri arasında olacak.

ATA AÖF bahar yarı yılı sınav tarihleri

Bahar yarıyılı ara sınavları tarihi 3 – 4 Nisan olarak belirlenirken, bahar yarıyılı final sınavları için 22 – 23 Mayısıs 2021 tarihi belirlendi.

2020 – 2021 yılı mezuniyet için 3 sınav tarihi ise 25 Temmuz 2021 olarak açıklandı.

ATA AÖF ders geçme notunda değişikliğe gidildi

Atatürk Üniversitesinde yapılan duyurular sonrasında güz yarıyılı için geçerli olmak üzere FF sınırının 30’dan 35’e çıkarılmasına Senato tarafından karar verilmiştir açıklamaları yapıldı.



Son Güncelleme: 28.11.2020 08:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATA AÖFGüz DönemiSınav TarihiAkademik Takvim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖF giriş ekranı ve vize sınavı tarihleri
AÖF giriş ekranı ve vize sınavı tarihleri
2020-ALES/2 sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı!
2020-ALES/2 sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı!
ÖSYM duyurdu! 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu! 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı
MEB'den Meslek Liselerinde Staj Uygulamaları için Resmi Yazı
MEB'den Meslek Liselerinde Staj Uygulamaları için Resmi Yazı
MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı
MEB uzaktan eğitim süreci için ek ders ödemeleri hakkında resmi yazı yayımladı
Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız
Bakan Ziya Selçuk: Şehit öğretmenlerimizi asla unutmayacağız

Popüler Haberler

ATA AÖF 2020-2021 güz dönemi ara sınavları ne zaman başlıyor?
Zahide Yetiş programı bitti mi neden bitti?
Alışveriş Merkezleri saat kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? AVM yeni çalışma saatleri
Saç satmak için gerekenler ve kriterler nelerdir?
Fenerbahçe Beko - Valencia Basket maçı maçı saat kaç hangi kanalda yayınlanacak?
Dünyanın harikaları nelerdir? Dünya harikaları listesi
Koronavirüs olan birine ikinci kez virüs bulaşır mı? Covid19 virüsü 2 kez bulaşıyor mu?
Milli Piyango 2021 yılbaşı bilet fiyatlarıve büyük ikramiye tutarı
Tazminat hesaplaması nasıl oluyor? Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
Set Ekstra sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir, nereli, kaç yaşında?
Hekimoğlu yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Hekimoğlu kaç hafta yok?
2020 Doğum yardımı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? Doğum yardımı için nereye başvuru yapılır?
Ramo dizisi nerede çekiliyor? Adana Taşkapı mahallesi var mı? Adana Taşkapı mahallesi nerdedir?
Kirasını ödeyemeyenlerin borçları ne olacak? Kira borçları silinir mi?
İzmir Bornova Belediyesi KPSS şartı olmaksızın Öğretmen ve Antrenör alımı yapacak
The Walking Dead World Beyond yeni sezon ne zaman başlayacak? The Walking Dead World Beyond 2. sezon tarihi
En Şık Benim TV8 başvuru nasıl yapılır? Sevgili Dünürüm yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Vergi yapılandırmada ne kadar faiz indirimi uygulanıyor?
Fox TV Bir Annenin Günahı bitti mi, final yapacak mı?
CTE 400 personel alımı başvuru ekranı ve başvuru şartları
Instagram’da profil fotoğrafı gülen palyaço olan hesaplar kapanıyor mu?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.