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ATA AÖF 2020-2021 güz dönemi ara sınav takvimi!

ATA AÖF 2020-2021 güz dönemi ara sınav takvimi açıklandı. Sınavlar dönem boyunca online olarak gerçekleştirilecek.

27 Kasım 2020 Cuma 19:08
ATA AÖF 2020-2021 güz dönemi ara sınav takvimi!
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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi koronavirüs salgını nedeniyle sınavları online olarak gerçekleştiriyor. Online sınav takviminde değişikliğe giden Atatürk Üniversitesi, yeni sınav tarihlerini öğrencilerle paylaştı. Öğrenciler ATA AÖF resmi intenet sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak sınava katılım sağlayabilecek.

ATA AÖF yeni sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılı sınav takvimini daha önce açıklamıştı. DGS ek yerleştirme sonuçlarının geç açıklanması nedeniyle sınav tarihlerinde değişikliğe gidilerek yeni sınav tarihleri öğrencilerle paylaşıldı. Buna göre 30 Kasım – 11 Aralık tarihleri ara sınav (vize); 4-15 Ocak tarihleri arasında yarı yıl sınavları (final); 08-19 Şubat tarihleri arasında da bütünleme sınavı online olarak gerçekleştirilecek.


ATA AÖF ders geçme notu değiştirildi

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Son Güncelleme: 27.11.2020 19:08
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Anahtar Kelimeler:
ATA AÖFSınavOnline
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