Açık lisesi diploma notu hesaplama nasıl yapılır? Açık lise kredi hesaplama 2021, açık öğretim kredi hesaplama, açık lise dersleri ve kredileri

Açık lisede okuyan pek çok öğrencinin merak ettiği konuların başında ders ve kredi hesaplamaları olmaya devam ediyor. Öğrenciler açık lisede derslerin kredilerinin nasıl hesaplanacağı, diploma notunun nasıl hesaplanacağı, 144 kredi ve 170 kredinin ne olduğunu araştırmaya devam ediyor.
Açık lise kredi hesaplaması 2021
Açık liselerde örgün eğitim liselerde olduğu gibi kredi ve diploma notu hesaplamaları mümkündür. Normal liselerden farklı olarak açık liseler derslerin geçilmesine dayanan bir yol izlemektedir. Mezun olabilmek için 170 kredinin tamamlanması gerekir.
Normal liseler ve açık liselerin sınıfları da farklıdır. Buna göre;
|
Normal Lise (Örgün Eğitim)
|
Açık Öğretim Lisesi (AÖL)
|
9. Sınıf
|
1. ve 2. Dönem
|
10. Sınıf
|
3. ve 4. Dönem
|
11. Sınıf
|
5. ve 6. Dönem
|
12. Sınıf
|
7. ve 8. Dönem
Açık liselerde krediler nasıl hesaplanır?
Açık liselerde diploma notu hesaplamaları için ilk olarak derslerin geçme notlarının bilinmesi gerekmektedir. daha sonrasında bu puanlar derslerin kredileri ile çarpılarak sonuç elde edilir.
Açık lise diploma notu hesaplama
Diploma notu hesaplama işlemi otomatik olarak yapılmadığı için öğrencilerin bu işlemi manuel olarak yapmaları gerekmektedir. bu sayede diploma notuna en yakın sonuç elde edilebilir.
Açık liselerde yılda kaç sınav yapılmaktadır?
Açık liselerde sınavlar 3 farklı dönemde yapılmaktadır. Sınavlara kayıt yaptıran öğrencilerin girebildiği bu sınavlara ek olarak 2 sınav daha düzenlenir. 170 krediyi tamamlayan öğrenciler en düşük kredili dersleri için ek sınav talep ederek 1 sınava daha girebilir.
Önek diploma notu hesaplama
|
DERSLER
|
DERS KREDİSİ
|
DERS NOTU
|
AĞIRLIKLI KREDİ/NOTU
|
Dil ve Anlatım 1
|
2
|
x
|
80
|
=
|
160
|
Dil ve Anlatım 2
|
2
|
x
|
60
|
=
|
120
|
Dil ve Anlatım 3
|
2
|
x
|
90
|
=
|
180
|
Dil ve Anlatım 4
|
2
|
x
|
60
|
=
|
120
|
Dil ve Anlatım 5
|
2
|
x
|
55
|
=
|
110
|
Dil ve Anlatım 6
|
2
|
x
|
95
|
=
|
190
|
Dil ve Anlatım 7
|
2
|
x
|
75
|
=
|
150
|
Dil ve Anlatım 8
|
2
|
x
|
80
|
=
|
160
|
Türk Edebiyatı 1
|
3
|
x
|
85
|
=
|
255
|
Türk Edebiyatı 2
|
3
|
x
|
90
|
=
|
270
|
Türk Edebiyatı 3
|
3
|
x
|
100
|
=
|
300
|
Türk Edebiyatı 4
|
3
|
x
|
75
|
=
|
225
|
Türk Edebiyatı 5
|
3
|
x
|
65
|
=
|
195
|
Türk Edebiyatı 6
|
3
|
x
|
100
|
=
|
300
|
Türk Edebiyatı 7
|
3
|
x
|
95
|
=
|
285
|
Türk Edebiyatı 8
|
3
|
x
|
90
|
=
|
270
|
Tarih 1
|
2
|
x
|
55
|
=
|
110
|
Tarih 2
|
2
|
x
|
60
|
=
|
120
|
Tarih 3
|
2
|
x
|
45
|
=
|
90
|
Tarih 4
|
2
|
x
|
70
|
=
|
140
|
İngilizce 1
|
6
|
x
|
85
|
=
|
510
|
İngilizce 2
|
6
|
x
|
90
|
=
|
540
|
İngilizce 3
|
4
|
x
|
95
|
=
|
380
|
İngilizce 4
|
4
|
x
|
90
|
=
|
360
|
İngilizce 5
|
4
|
x
|
85
|
=
|
340
|
İngilizce 6
|
|
x
|
90
|
=
|
360
|
İngilizce 7
|
4
|
x
|
90
|
=
|
360
|
İngilizce 8
|
4
|
x
|
85
|
=
|
340
|
Matematik 1
|
6
|
x
|
80
|
=
|
480
|
Matematik 2
|
6
|
x
|
65
|
=
|
390
|
Matematik 3
|
6
|
x
|
80
|
=
|
480
|
Matematik 4
|
6
|
x
|
75
|
=
|
450
|
Fizik 1
|
2
|
x
|
45
|
=
|
90
|
Kimya 1
|
2
|
x
|
65
|
=
|
130
|
Kimya 2
|
2
|
x
|
80
|
=
|
160
|
Kimya 3
|
2
|
x
|
70
|
=
|
140
|
Kimya 4
|
2
|
x
|
55
|
=
|
110
|
Biyoloji 1
|
3
|
x
|
95
|
=
|
285
|
Biyoloji 2
|
3
|
x
|
100
|
=
|
300
|
Biyoloji 3
|
3
|
x
|
90
|
=
|
270
|
Biyoloji 4
|
3
|
x
|
95
|
=
|
285
|
Seçmeli Matematik 5
|
6
|
x
|
80
|
=
|
480
|
Seçmeli Matematik 6
|
6
|
x
|
90
|
=
|
540
|
Seçmeli Matematik 7
|
6
|
x
|
60
|
=
|
360
|
Seçmeli Matematik 8
|
6
|
x
|
100
|
=
|
600
|
Seçmeli Kimya 5
|
4
|
x
|
75
|
=
|
300
|
Seçmeli Kimya 6
|
4
|
x
|
90
|
=
|
360
|
Seçmeli Kimya 7
|
4
|
x
|
80
|
=
|
320
|
Seçmeli Kimya 8
|
4
|
x
|
80
|
=
|
320
|
Seçmeli İngilizce 5
|
8
|
x
|
80
|
=
|
640
|
Seçmeli İngilizce 6
|
8
|
x
|
100
|
=
|
800
|
Seçmeli İngilizce 7
|
8
|
x
|
90
|
=
|
720
|
Seçmeli İngilizce 8
|
8
|
x
|
95
|
=
|
760
|
TOPLAM KREDİ
|
202
|
=
|
16710
Açık lise kredi ve diploma notu hesaplama
Açık lise diploma ve kredi notu hesaplamaları öğrencilerin hesaplamaları gereken bir hesap sistemidir. Öğrenciler yaptıkları hesaplar sonrasında mezuniyet işlemlerini başlatabilir veya ek sınav talep ederek düşük kredili derslerin kredilerini yükseltebilir.