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Açık lisesi diploma notu hesaplama nasıl yapılır? Açık lise kredi hesaplama 2021, açık öğretim kredi hesaplama, açık lise dersleri ve kredileri

Açık liselerde diploma ve kredi hesaplamaları merak ediliyor. Öğrenciler, Açık lise diploma notu hesaplama nasıl yapılır? Açık lise kredi hesaplama nasıl yapılır? sorularını araştırıyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 12:01
Açık lisesi diploma notu hesaplama nasıl yapılır? Açık lise kredi hesaplama 2021, açık öğretim kredi hesaplama, açık lise dersleri ve kredileri
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Açık lisede okuyan pek çok öğrencinin merak ettiği konuların başında ders ve kredi hesaplamaları olmaya devam ediyor. Öğrenciler açık lisede derslerin kredilerinin nasıl hesaplanacağı, diploma notunun nasıl hesaplanacağı, 144 kredi ve 170 kredinin ne olduğunu araştırmaya devam ediyor.

Açık lise kredi hesaplaması 2021

Açık liselerde örgün eğitim liselerde olduğu gibi kredi ve diploma notu hesaplamaları mümkündür. Normal liselerden farklı olarak açık liseler derslerin geçilmesine dayanan bir yol izlemektedir. Mezun olabilmek için 170 kredinin tamamlanması gerekir.

Normal liseler ve açık liselerin sınıfları da farklıdır. Buna göre;

Normal Lise (Örgün Eğitim)

Açık Öğretim Lisesi (AÖL)

9. Sınıf

1. ve 2. Dönem

10. Sınıf

3. ve 4. Dönem

11. Sınıf

5. ve 6. Dönem

12. Sınıf

7. ve 8. Dönem

Açık liselerde krediler nasıl hesaplanır?

Açık liselerde diploma notu hesaplamaları için ilk olarak derslerin geçme notlarının bilinmesi gerekmektedir. daha sonrasında bu puanlar derslerin kredileri ile çarpılarak sonuç elde edilir.

Açık lise diploma notu hesaplama

Diploma notu hesaplama işlemi otomatik olarak yapılmadığı için öğrencilerin bu işlemi manuel olarak yapmaları gerekmektedir. bu sayede diploma notuna en yakın sonuç elde edilebilir.

Açık liselerde yılda kaç sınav yapılmaktadır?

Açık liselerde sınavlar 3 farklı dönemde yapılmaktadır. Sınavlara kayıt yaptıran öğrencilerin girebildiği bu sınavlara ek olarak 2 sınav daha düzenlenir. 170 krediyi tamamlayan öğrenciler en düşük kredili dersleri için ek sınav talep ederek 1 sınava daha girebilir.

Önek diploma notu hesaplama

DERSLER

DERS KREDİSİ

DERS NOTU

AĞIRLIKLI KREDİ/NOTU

Dil ve Anlatım 1

2

x

80

=

160

Dil ve Anlatım 2

2

x

60

=

120

Dil ve Anlatım 3

2

x

90

=

180

Dil ve Anlatım 4

2

x

60

=

120

Dil ve Anlatım 5

2

x

55

=

110

Dil ve Anlatım 6

2

x

95

=

190

Dil ve Anlatım 7

2

x

75

=

150

Dil ve Anlatım 8

2

x

80

=

160

Türk Edebiyatı 1

3

x

85

=

255

Türk Edebiyatı 2

3

x

90

=

270

Türk Edebiyatı 3

3

x

100

=

300

Türk Edebiyatı 4

3

x

75

=

225

Türk Edebiyatı 5

3

x

65

=

195

Türk Edebiyatı 6

3

x

100

=

300

Türk Edebiyatı 7

3

x

95

=

285

Türk Edebiyatı 8

3

x

90

=

270

Tarih 1

2

x

55

=

110

Tarih 2

2

x

60

=

120

Tarih 3

2

x

45

=

90

Tarih 4

2

x

70

=

140

İngilizce 1

6

x

85

=

510

İngilizce 2

6

x

90

=

540

İngilizce 3

4

x

95

=

380

İngilizce 4

4

x

90

=

360

İngilizce 5

4

x

85

=

340

İngilizce 6

4

x

90

=

360

İngilizce 7

4

x

90

=

360

İngilizce 8

4

x

85

=

340

Matematik 1

6

x

80

=

480

Matematik 2

6

x

65

=

390

Matematik 3

6

x

80

=

480

Matematik 4

6

x

75

=

450

Fizik 1

2

x

45

=

90

Kimya 1

2

x

65

=

130

Kimya 2

2

x

80

=

160

Kimya 3

2

x

70

=

140

Kimya 4

2

x

55

=

110

Biyoloji 1

3

x

95

=

285

Biyoloji 2

3

x

100

=

300

Biyoloji 3

3

x

90

=

270

Biyoloji 4

3

x

95

=

285

Seçmeli Matematik 5

6

x

80

=

480

Seçmeli Matematik 6

6

x

90

=

540

Seçmeli Matematik 7

6

x

60

=

360

Seçmeli Matematik 8

6

x

100

=

600

Seçmeli Kimya 5

4

x

75

=

300

Seçmeli Kimya 6

4

x

90

=

360

Seçmeli Kimya 7

4

x

80

=

320

Seçmeli Kimya 8

4

x

80

=

320

Seçmeli İngilizce 5

8

x

80

 =

640

Seçmeli İngilizce 6

8

x

100

 =

800

Seçmeli İngilizce 7

8

x

90

 =

720

Seçmeli İngilizce 8

8

x

95

 =

760

TOPLAM KREDİ

202

 =

16710

    
 

Açık lise kredi ve diploma notu hesaplama

Açık lise diploma ve kredi notu hesaplamaları öğrencilerin hesaplamaları gereken bir hesap sistemidir. Öğrenciler yaptıkları hesaplar sonrasında mezuniyet işlemlerini başlatabilir veya ek sınav talep ederek düşük kredili derslerin kredilerini yükseltebilir.

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 12:01
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