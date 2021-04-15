Açık lisesi diploma notu hesaplama nasıl yapılır? Açık lise kredi hesaplama 2021, açık öğretim kredi hesaplama, açık lise dersleri ve kredileri

Açık lisede okuyan pek çok öğrencinin merak ettiği konuların başında ders ve kredi hesaplamaları olmaya devam ediyor. Öğrenciler açık lisede derslerin kredilerinin nasıl hesaplanacağı, diploma notunun nasıl hesaplanacağı, 144 kredi ve 170 kredinin ne olduğunu araştırmaya devam ediyor.

Açık lise kredi hesaplaması 2021

Açık liselerde örgün eğitim liselerde olduğu gibi kredi ve diploma notu hesaplamaları mümkündür. Normal liselerden farklı olarak açık liseler derslerin geçilmesine dayanan bir yol izlemektedir. Mezun olabilmek için 170 kredinin tamamlanması gerekir.

Normal liseler ve açık liselerin sınıfları da farklıdır. Buna göre;

Normal Lise (Örgün Eğitim) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 9. Sınıf 1. ve 2. Dönem 10. Sınıf 3. ve 4. Dönem 11. Sınıf 5. ve 6. Dönem 12. Sınıf 7. ve 8. Dönem

Açık liselerde krediler nasıl hesaplanır?

Açık liselerde diploma notu hesaplamaları için ilk olarak derslerin geçme notlarının bilinmesi gerekmektedir. daha sonrasında bu puanlar derslerin kredileri ile çarpılarak sonuç elde edilir.

Açık lise diploma notu hesaplama

Diploma notu hesaplama işlemi otomatik olarak yapılmadığı için öğrencilerin bu işlemi manuel olarak yapmaları gerekmektedir. bu sayede diploma notuna en yakın sonuç elde edilebilir.

Açık liselerde yılda kaç sınav yapılmaktadır?

Açık liselerde sınavlar 3 farklı dönemde yapılmaktadır. Sınavlara kayıt yaptıran öğrencilerin girebildiği bu sınavlara ek olarak 2 sınav daha düzenlenir. 170 krediyi tamamlayan öğrenciler en düşük kredili dersleri için ek sınav talep ederek 1 sınava daha girebilir.

Önek diploma notu hesaplama

DERSLER DERS KREDİSİ DERS NOTU AĞIRLIKLI KREDİ/NOTU Dil ve Anlatım 1 2 x 80 = 160 Dil ve Anlatım 2 2 x 60 = 120 Dil ve Anlatım 3 2 x 90 = 180 Dil ve Anlatım 4 2 x 60 = 120 Dil ve Anlatım 5 2 x 55 = 110 Dil ve Anlatım 6 2 x 95 = 190 Dil ve Anlatım 7 2 x 75 = 150 Dil ve Anlatım 8 2 x 80 = 160 Türk Edebiyatı 1 3 x 85 = 255 Türk Edebiyatı 2 3 x 90 = 270 Türk Edebiyatı 3 3 x 100 = 300 Türk Edebiyatı 4 3 x 75 = 225 Türk Edebiyatı 5 3 x 65 = 195 Türk Edebiyatı 6 3 x 100 = 300 Türk Edebiyatı 7 3 x 95 = 285 Türk Edebiyatı 8 3 x 90 = 270 Tarih 1 2 x 55 = 110 Tarih 2 2 x 60 = 120 Tarih 3 2 x 45 = 90 Tarih 4 2 x 70 = 140 İngilizce 1 6 x 85 = 510 İngilizce 2 6 x 90 = 540 İngilizce 3 4 x 95 = 380 İngilizce 4 4 x 90 = 360 İngilizce 5 4 x 85 = 340 İngilizce 6 4 x 90 = 360 İngilizce 7 4 x 90 = 360 İngilizce 8 4 x 85 = 340 Matematik 1 6 x 80 = 480 Matematik 2 6 x 65 = 390 Matematik 3 6 x 80 = 480 Matematik 4 6 x 75 = 450 Fizik 1 2 x 45 = 90 Kimya 1 2 x 65 = 130 Kimya 2 2 x 80 = 160 Kimya 3 2 x 70 = 140 Kimya 4 2 x 55 = 110 Biyoloji 1 3 x 95 = 285 Biyoloji 2 3 x 100 = 300 Biyoloji 3 3 x 90 = 270 Biyoloji 4 3 x 95 = 285 Seçmeli Matematik 5 6 x 80 = 480 Seçmeli Matematik 6 6 x 90 = 540 Seçmeli Matematik 7 6 x 60 = 360 Seçmeli Matematik 8 6 x 100 = 600 Seçmeli Kimya 5 4 x 75 = 300 Seçmeli Kimya 6 4 x 90 = 360 Seçmeli Kimya 7 4 x 80 = 320 Seçmeli Kimya 8 4 x 80 = 320 Seçmeli İngilizce 5 8 x 80 = 640 Seçmeli İngilizce 6 8 x 100 = 800 Seçmeli İngilizce 7 8 x 90 = 720 Seçmeli İngilizce 8 8 x 95 = 760 TOPLAM KREDİ 202 = 16710

Açık lise kredi ve diploma notu hesaplama

Açık lise diploma ve kredi notu hesaplamaları öğrencilerin hesaplamaları gereken bir hesap sistemidir. Öğrenciler yaptıkları hesaplar sonrasında mezuniyet işlemlerini başlatabilir veya ek sınav talep ederek düşük kredili derslerin kredilerini yükseltebilir.