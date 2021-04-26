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9, 10 ve 11'inci sınıf sınavlaro iptal olacak mı? 3 Mayısıs sınavlar yapılacak mı, ertelenecek mi?

9, 10 ve 11’inci sınıf sınavları iptal olacak mı, 3 Mayısıs sınavlar yapılacak mı ve sınavlar ertelenecek mi soruları merak ediliyor. Kabine toplantısının ardından sınav tarihlerine ilişkin açıklama yapılacak.

26 Nisan 2021 Pazartesi 17:20
9, 10 ve 11'inci sınıf sınavlaro iptal olacak mı? 3 Mayısıs sınavlar yapılacak mı, ertelenecek mi?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının konularında biri de 3 Mayısıs tarihinde başlaması planların sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği konusunda oldu.

Sınavlar iptal olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınavların iptal olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında hocaların ortaya koydukları tabloya göre hareket edileceğini ve kararın tamamen tablo ve bilime bakılıp gözden geçirileceğini söyledi.

Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında sınavlarla ilgili görüşler alınacak ve karar verilecek.

Sınavlar ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla illere gönderilen yazıda 9, 10, ve 11’inci sınıfların tam zamanlı uzaktan eğitim sistemine geçmesine, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemindeki ders ve konularla alakalı sınavların ise 3 Mayısıs tarihinde yapılacağına yer verildi. Sınavlar alınan önlemler çerçevesinde planlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Ancak bugün yapılacak Kabine toplantısında sınav tarihinin ertelenmesine ilişkin detaylar da görüşülecek. Kesin kararın toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 17:20
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Anahtar Kelimeler:
Sınav3 MayısMebKabine Toplantısı
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