9, 10 ve 11'inci sınıf sınavlaro iptal olacak mı? 3 Mayısıs sınavlar yapılacak mı, ertelenecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının konularında biri de 3 Mayısıs tarihinde başlaması planların sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği konusunda oldu.

Sınavlar iptal olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınavların iptal olup olmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında hocaların ortaya koydukları tabloya göre hareket edileceğini ve kararın tamamen tablo ve bilime bakılıp gözden geçirileceğini söyledi.

Sınavlar ne zaman yapılacak?

Bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında sınavlarla ilgili görüşler alınacak ve karar verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un imzasıyla illere gönderilen yazıda 9, 10, ve 11’inci sınıfların tam zamanlı uzaktan eğitim sistemine geçmesine, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemindeki ders ve konularla alakalı sınavların ise 3 Mayısıs tarihinde yapılacağına yer verildi. Sınavlar alınan önlemler çerçevesinde planlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Ancak bugün yapılacak Kabine toplantısında sınav tarihinin ertelenmesine ilişkin detaylar da görüşülecek. Kesin kararın toplantının ardından açıklanması bekleniyor.