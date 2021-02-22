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202MSÜ taban puanı nasıl hesaplanır? MSÜ baraj puanı kaçtır?

Milli Savunma Üniversitesi, Askeri Öğrenci Belirleme sınavı için başvuru tarihinin sonuna gelindi. Başvurular ne zaman bitiyor? MSÜ puan hesaplaması nasıl yapılır? Merak edilen soruların cevabına haberimizde yer verdik.

22 Şubat 2021 Pazartesi 22:48
202MSÜ taban puanı nasıl hesaplanır? MSÜ baraj puanı kaçtır?
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MSÜ sınavı için başvuru tarihinin sonuna gelindi. Sınav 4 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Sınavın baraj puanı merak edilmektedir.

Başvuru işlemleri 23 Şubat 23:59’ da sonlanacaktır. Başvuruda bulunmak için ÖSYM’nin resmi sitesi ziyaret edilmelidir.

Sınav ücreti

110 TL’dir.

Sınav saati

4 Nisan Pazar – 10.15 sınav tarihi ve saatidir. Sınav süresi 135 dakikadır.

 

Puan hesaplama

Adayların işaretlemiş oldukları optik kağıtları, ÖSYM’ye ait optik okuyucular tarafından okunmaktadır. Değerlendirme işlemi bilgisayarda yapılacaktır.

Her alt test için farklı cevaplar bulunacaktır. Alt testler için standart puan hesaplanmaktadır. Bu puanı hesaplarken, verilen doğru ve yanlış cevap sayısı dikkate alınır. 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Bu test sonucu belirlenen puan ham puandır. Ham puanlar sayesinde teste ait standart sapma ortaya çıkar. Bütün adaylar için 50, standart sapması 10 olan puanlar hesaplanmaktadır.

Standart puanlar sayesinde ağırlıklı puanlar oluşmaktadır. Bu puanın oluşması için Temel Matematik ya da Türkçe testlerinden en az 0,5 ham puan alınmalıdır.

Ağırlıklı puanlar SA, EA, SÖ, GN türlerine dönüşmektedir.

Ortaöğretim kurumları için, Din Kültürü testinden muaf tutulan öğrenciler bulunmaktadır. İlgili bilgi kitapçıkta bulunmaktadır. Sorumlu olmayan kişiler felsefe sorularını cevaplamak zorundadır. Bu durumda Sosyal Bilimler alanında 25 soru bulunur.

Sınav sonrasında ÖSYM tarafından iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılır. Değerlendirme işleminin ardından adaylar en yüksek puan alandan başlanarak sıralanır.  



Son Güncelleme: 22.02.2021 22:48
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