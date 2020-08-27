2020 yılında gerçekleşen AÖO sınavının cevapları açıklandı mı?

21 Temmuz 2020 tarihi cumartesi günü Açık Öğretim Ortaokulu sınavına girmek isteyen adaylar için giriş belgeleri duyurulmuş idi. Hafta sonu olan sınavdan sonra sınava giren kişiler sınav sorularını ve cevaplarını merakla beklemekte. Herkesin beklediği soru ve cevaplar yakın zamanda açıklanacak.
2019-2020 öğretim yılının 2. Döneminde gerçekleşecek olan Açık Öğretim Ortaokulu sınavı 25 Temmuz 2020’ de yapıldı. İlk oturum 09.30 ikinci oturum ise 14.00’da gerçekleştirildi.
Son Güncelleme: 27.08.2020 16:59