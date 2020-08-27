İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

2020 yılında gerçekleşen AÖO sınavının cevapları açıklandı mı?

2019-2020 yılında gerçekleşen Açık Öğretim Ortaokulu sınav sonuçları açıklandı. Sınav hakkında merak edilen detaylar da duyuruldu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:59
2020 yılında gerçekleşen AÖO sınavının cevapları açıklandı mı?
Takip Et:

21 Temmuz 2020 tarihi cumartesi günü Açık Öğretim Ortaokulu sınavına girmek isteyen adaylar için giriş belgeleri duyurulmuş idi. Hafta sonu olan sınavdan sonra sınava giren kişiler sınav sorularını ve cevaplarını merakla beklemekte. Herkesin beklediği soru ve cevaplar yakın zamanda açıklanacak.


25 Temmuz 2020 günü Açık öğretim ortaokulunun 2. dönem sınavı gerçekleşti. Sene öncesinde açıklanan sınav tarihlerine göre karar verilen sınav başvuru ve sonuç açıklanma günlerinden az da olsa değişmeler yaşanabiliyor.

2019-2020 öğretim yılının 2. Döneminde gerçekleşecek olan Açık Öğretim Ortaokulu sınavı 25 Temmuz 2020’ de yapıldı. İlk oturum 09.30 ikinci oturum ise 14.00’da gerçekleştirildi.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:59
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKS 2020 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu
YKS 2020 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu
MEB'den öğretmenler için uzaktan eğitim süreci hakkında resmi yazı
MEB'den öğretmenler için uzaktan eğitim süreci hakkında resmi yazı
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ kimdir?
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ kimdir?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
MEB'den öğretmenlerin mesleki çalışmaları için resmi yazı
MEB'den öğretmenlerin mesleki çalışmaları için resmi yazı
MEB'den özel okul öğrenci ve velileri ile ilgili önemli açıklama
MEB'den özel okul öğrenci ve velileri ile ilgili önemli açıklama

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 28 Ağustos 2020 Cuma aşk, para, aile ve sağlık konusunda hayatınızda neler olacak?
İstanbul Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri - Anadolu Liselerinin 2020 yılı güncel puan tablosu belli oldu
2020 Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) 2. dönem sonu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav takvimi belli oldu
2020 Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi
2020 LGS 1. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? LGS nakil takvimi belli oldu
2020 Açık Öğretim Lisesi Sonuçları Açıklandı Mı? İkinci Dönem Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
2020 yılında gerçekleşen AÖO sınavının cevapları açıklandı mı?
Kanal 7 Güz Masalı Dizisi Javni Gerçek Adı Nedir? Sritji Jha Kimdir?
2020 LGS merkezi sınav tercih başvuru takvimi yayınlandı! LGS merkezi tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
Varlık vergisi yasası nedir? 2020 Varlık vergisinin özellikleri ve amacı
Rüyada uçmak ne demektir? Rüyada uçtuğunu görmenin anlamı ve tabiri
Akciğer kanseri belirtileri nelerdir? Uzmanlarca açıklanan akciğer kanseri belirtileri
Günlük burç yorumları 17 Haziran 2019 Pazartesi - Burcunuz bugün sizin için neler söylüyor?
Emekli maaşını yüksek almanın yolları nedir? 2020 Emekli maaşım nasıl yükselir
Sokağa çıkma yasağında kimler sokağa çıkabilir? Sokağa çıkma yasağı genelgesinde belirtilen gruplar
Yeni Hayat Dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Yeni Hayat dizisinin konusu ve oyuncuları
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölümünde Neler Yaşandı? Dizinin Yeni Sezon Tarihi!
2020 Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı yapacak mı? Başvuru şartları neler?
Oto Araç Alım Satım Yeterlilik Belgesi Nereden Alınır? Araç Alım Satım Belgesi Kimlere Verilir?
TRT 1 Şampiyon dizisi 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon dizisinden üzücü haber
27.Dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.