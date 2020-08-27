2020 yılında gerçekleşen AÖO sınavının cevapları açıklandı mı?

21 Temmuz 2020 tarihi cumartesi günü Açık Öğretim Ortaokulu sınavına girmek isteyen adaylar için giriş belgeleri duyurulmuş idi. Hafta sonu olan sınavdan sonra sınava giren kişiler sınav sorularını ve cevaplarını merakla beklemekte. Herkesin beklediği soru ve cevaplar yakın zamanda açıklanacak.

25 Temmuz 2020 günü Açık öğretim ortaokulunun 2. dönem sınavı gerçekleşti. Sene öncesinde açıklanan sınav tarihlerine göre karar verilen sınav başvuru ve sonuç açıklanma günlerinden az da olsa değişmeler yaşanabiliyor.

2019-2020 öğretim yılının 2. Döneminde gerçekleşecek olan Açık Öğretim Ortaokulu sınavı 25 Temmuz 2020’ de yapıldı. İlk oturum 09.30 ikinci oturum ise 14.00’da gerçekleştirildi.