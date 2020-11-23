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2020 KPSS Lise Genel Kültür güncel bilgiler ve basit formüller

Pazar günü gerçekleştirilecek olan KPSS oturumuna girecek adaylar hayat kurtaran basit formüller aramaya devam ediyor. Son günde hayat kurtaracak türden kısa notlar araştırılmaya devam ediyor. Genel kültür, güncel bilgiler ve basit formüller merak konusu oldu.

23 Kasım 2020 Pazartesi 12:48
2020 KPSS Lise Genel Kültür güncel bilgiler ve basit formüller
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KPSS sınavına günler kala son bir çalışma yapan kişiler hangi konuların çıkacağını derinden araştırmaya başladı. KPSS sınavında yüksek oranla çıkacak olan sorular merak konusu oldu. KPSS sınavına girecek olan kişiler hangi konuların kesin çıkacağını öğrenmek istiyor. Güncel bilgiler, basit formüller ve genel kültür bilgiler alanında çıkacak olan sorular araştırılmaya devam ediliyor.

2020 KPSS Genel Kültür Bilgiler Sınavda Çıkabilecek Sorular

  • Kırşehir UNESCO Müzik ağına kabul edilmiştir.
  • 2021 Interpol Toplantısı Türkiye’de gerçekleştirilecek.
  • Azerbaycan ile Türkiye arasında Vizeler 2019 yılında kaldırılmıştır,
  • 2019 Yılı Nobel Barış Ödülünü alan kişi Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali,
  • 2021 Dünya Kitap Başkenti Tiflis olmuştur.
  • Yaşam Türkiye’nin en uzun cam terası Erzurumda bulunmaktadır.
  • 2020 Yılı Dünya Kitap Başkentiyse Malezyanın Başkenti Kuala Lumpur.
  • 26 Ocak 2020 Black Mamba, NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen Kobe Bryant hayatını kaybetti.
  • Çorlu, 2020 Avrupa Spor kenti oldu.
  • Birleşmiş Milletler 2020 yılını Farabi yılı ilan etti.
  • Mars 2020 keşif aracının ismi “Perseverance” oldu.
  • 16 Mart 2020. Karadeniz’in Zeugması” olarak adlandırılan 2020 yılında ören yerine dönüşecek “Hadrianapolis Antik Kenti” Karabük ilimizde.
  • Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonasın’da özel sporcu “Esra Bayrak” 60 metrede dünya şampiyonu oldu.
  • Toplu taşımanın ücretsiz olduğu ülke Lüksemburg

Maddeler Halinde 2020 KPSS Güncel Bilgiler

  • Dünya’nın ilk yapay zeka spiker robotunun sunum yapıldığı ülke: Çin.
  • Türkiye'nin en eski şehri: Hakkari.
  • Dünyanın güneş enerjisiyle çalışan ilk havalimanı: Hindistan.
  • Genel alıcı kan grubu ab rh+ 
  • Spacex şirketinin heavy roketiyle tesla model otomobili uzaya gönderen dünyaca ünlü ABD'li iş adamı: Elon Musk.
  • Dünyada Sophıa olarak bilinen yapay zekalı robota vatandaşlık veren ülke: Suudi Arabistan.
  • Dünyanın en büyük yer altı şehri: Nevşehir.
  • İslam İş Birliği Teşkilatı'nın merkezi: Cidde.
  • Türkiye’de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği müze: Mevlana Müzesi.
  • Çanakkale de bulunan ve tarihi en az 5 bin yıl olan ünlü antik kentimiz: Troya Antik Kenti.
  • Konya kültür merkezi tarafından her yıl düzenlenen Mevlana'yı anma programı: Şeb-i aruz törenleri.
  • Yeni kimlik kartlarımızın geçerlilik süresi kaç yıldır? 10 yıl.
  • Dünyanın en küçük ülkesi: Vatikan.
  • Dünyanın En Çok Sınır Komşusu Olan Ülke: Çin.
  • Avrupa merkez bankası hangi liderimiz için özel Euro bastı? Atatürk.
  • Dünyanın en kalabalık şehri neresidir? Tokyo.
  • Türk vatandaşı hangi sınır komşusu ülkeye sadece kimliği ile girebilir? Gürcistan.
  • Koronavirüs ilk hangi dünya şehrinde görüldü? Wuhan.

     

  • Türkiye’de İlk Vaka Sayısı Hangi Tarihte Açıklandı: 11 Mart 2020

2020 KPSS Güncel Bilgiler Derlemesi

 

  1. Türkiye’nin en büyük kütüphanesi: “Millet Kütüphanesi” Şubat 2020 'de Ankara'da açıldı.

 

  1. Toplu taşımaları ücretsiz yapan ilk ülke: Lüksemburg

 

  1. Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonasın’da özel sporcu “Esra Bayrak” 60 metre branşında dünya şampiyonu olmuştur. Şubat 2020

 

  1. “Karadeniz’in Zeugması” olarak bilinen 2020 yılında ören yerine dönüşecek “Hadrianapolis Antik Kenti” Karabük ilimizde bulunmaktadır.

 

  1. NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen Kobe Bryant 26 Ocak 2020 tarihinde helikopter kazası sonucunda kızı Gianna Maria-Onore Bryant ile birlikte jayatını kaybetti.

 

  1. İdlib harekatının ismi “Bahar Kalkanı”

 

  1. 2021 Dünya Kitap Başkenti Tiflis


 

  1. 2021 Interpol Toplantısı Türkiye’de gerçekleşecek.

 

  1. Kırşehir UNESCO Müzik Ağına Kabul edildi.

 

  1. Birleşmiş Milletler 2020’yi Farabi yılı ilan etti.

 

  1. Koronavirüs:

 

  • Türkiye'de ilk vaka 10 Mart 2020 günü kayıt altına alındı. Türkiye'de ilk corona kaynaklı ölüm 17 Mart 2020 günü gerçekleşti.

 

  • Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkmıştır. İlk vaka balık satan 49 yaşında bir kadın, tarih 23 Aralık 2019

 

  • Dünya Sağlık Örgütü hastalığa Covid-19 ismini verdi.

 

  • Koronavirüs taşıyan hayvanın ismi: Pangolin.

 

  • Koronavirüs nedeniyle vefat eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu.'nun ismi Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine verilecek.

 

  1. NATO’nun 30. üyesi: Kuzey Makedonya - 2 Nisan 2020.

 

  1. 2020'de iflasını açıklayan ülke: Lübnan

 

 



Son Güncelleme: 23.11.2020 12:48
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KPSSGenel KültürGüncel BilgilerBasit Formüller
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