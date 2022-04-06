Türkiye'nin ilk interaktif dizisi olan Eee Sonra ilk sezonu Youtube'da yayınlandı. Eee Sonra 2.Sezon Olacak Mı? Eee Sonra 2.Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Türkiye'nin ilk interaktif dizisi olan Eee Sonra ilk sezonu Youtube'da yayınlandı. Kısa süre içerisinde Youtube'da oldukça ilgi gören mini diziler arasında yer alan Eee sonra 10.bölümün ardından yeni bölümleri gelmemeye başladı. Dizinin kesitleri Instagram'da çok sık paylaşılırken yeni sezonun gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Eee sonra dizisi 2.sezonu olacak mı? Eee sonra 2.sezon ne zaman çekilecek? Eee sonra 2.sezon gelecek mi gibi kullanıcıların yaptığı araştırmalara Gürses Gazetesi son veriyor. Diziye dair detaylar haberde yer alıyor.

Eee Sonra dizisi tıpkı Aynen Aynen yapımı gibi ilk sezonunun ardından Blu Tv'e transfer oldu. Dizi kısa sürede beğeni toplarken kaderi de Aynen Aynen yapımına benziyor. 10 dakikalık bölümlerden oluşan Aynen Aynen dizisinde sonuçları seyirciler belirlerken toplamda 14 - 16 dakikalık bölümlerle seyircilerin karşısına çıkıyor.

Eee Sonra dizisi 12 Şubat'ta Youtube'da yayın yapmaya başlarken seyircilerin ilgisi sonrasında ise Blu Tv'den teklif alarak transferi gerçekleştirildi. Dizinin senaristliğini Emre Bahadır Çırakoğlu yaparken başrollerinde ise Deniz Işın ve Sarp Bozkurt yer alıyor. Son olarak Tolgshow'da görülen Sarp Bozkurt şimdilerde Leyla ile Mecnun'un yeni Leyla'sı Deniz Işın ile Eee Sonra yapımında yer alıyor.

Eee Sonra 2.Sezon Gelecek Mi?

Dizinin Blu Tv'e transferi olması sonrasında ne zaman geleceği merak konusu olurken yapımın yeni sezon çekimlerine başlandı. Eee Sonra dizisi yeni bölümleri ile birlikte Blu Tv ekranlarında yaz aylarında 2.sezonu yayınlanması bekleniyor.

Absürt komedi tadında olan Eee Sonra dizisi Youtube'da 10 bölümün ardından transferini gerçekleştirildi. Exxen'in de teklif verdiği yapım tercihini Blu Tv'den yana kullandı. Her hafta Cuma günü yeni bölümleri yayınlanan Eee Sonra dizisi Blu Tv'de hangi günler yayınlanacak şimdiden araştırılmaya başlandı. Diziye dair yeni gelişmeler geldiği gibi gursesgazetesi.com adresinde yer alacak.

Eee Sonra Dizi Konusu

Günümüz ilişkilerini anlatan Eee Sonra, kadın erkek ilişkilerindeki taktikleri konu alıyor. Dizide internet ortamında tanıştıktan sonra buluşan Deniz ve Sarp’ın birbirini tanımaya çalışırken yaşadıkları anlatılıyor.