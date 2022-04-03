E-devlet ile online emeklilik başvurusu yapmak mümkün. Emekli olmak isteyen vatandaşlar e-devlet ile online emeklilik başvurusu nasıl yapılır? merak ediyor. Emeklilik hayali kuranlar herhangi bir kuruma gitmeden e-devlet sistemi üzerinden emeklilik başvurusu yapabilir ve başvuru sonucunu takip edebilir. E-devlet üzerinden emeklilik başvurusu ile ilgili detaylı bilgi haberimizde.

E-devlet ile online emeklilik başvurusu yapmak mümkün. Emekli olmak isteyen vatandaşlar e-devlet ile online emeklilik başvurusu nasıl yapılır? merak ediyor. Emeklilik hayali kuranlar herhangi bir kuruma gitmeden e-devlet sistemi üzerinden emeklilik başvurusu yapabilir ve başvuru sonucunu takip edebilir.

E-Devlet Üzerinden Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emeklilik için prim gün sayınızı tamamladıysanız, başvuru için e-devlet sistemini kullanabilirsiniz. Emeklilik başvurusu e-devlet sisteminden kolayca yapılabilmektedir. Emeklilik başvurusu için iki seçenek bulunmaktadır.

Bu seçeneklerden biri formları doldurup, formu poysa veya kargo yolu ile göndermek. Diğeri ise e-devlet sistemi üzerinden online şekilde başvuru yapmak. Her iki yolu kullanarak emeklilik için başvuru yapabilirsiniz.

Tahsis Talep Formu Nedir?

Tahsisin anlamı emekliliktir. Emeklilik başvurusu için doldurulması gereken forma tahsis talep formu denmektedir. Tahsis Talep Formu SGK gelir ve aylık ile ödenek talep belgesi olarak değişmiştir. SGK Tahsis Talep Formu ya da SGK Gelir Aylık ve Ödenek Talep Belgesini şahsen doldurmanız ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na göndermeniz gerekmektedir. Bu şekilde form doldurarak emeklilik başvurusunda bulunabilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Emeklilik Başvurusu

Emeklilik için gereken şartları sağlamışsanız emeklilik başvurusunu e-devlet üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra bazı istisnalar dışında SGK sizden herhangi bir belge istememektedir. Bağ-Kurlu iseniz bütün prim borçlarınızın ödenmiş olması ve SGK’li iseniz işveren tarafından çıkış verilmesi gerekmektedir.

E-devlet üzerinden emeklilik başvurusu için izlenecek adımlar:

1.Adım: E-devlet sistemine T.C kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. Şifreniz yoksa PTT’den 2 TL karşılığında şifre alabilirsiniz.

2.Adım: Arama butonuna Sosyal Güvenlik Kurumu- Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi yazarak arama butonuna tıklayınız.

3.Adım: Yeni başvuru kısmına tıklayınız.

4.Adım: Tahsis Talep Türü seçeneği kapsamında hangisine başvuru yapacaksanız onu seçiniz. Normal emeklilik için ‘’Yaşlılık Aylığı’’ seçeneğine tıklayınız.

5.Adım: SSK için 4/A SSK, Bağ- Kur için 4/B Bağ- Kur kısmını seçiniz ve ilerle kısmına basınız.

6.Adım: Ödeme almak istediğiniz bankayı seçin.

7.Adım: Formda yer alan kısımları eksiksiz ve doğru şekilde tamamlayın.

8.Adım: İletişim Bilgilerinizi doğru ve eksiksiz girin.

9.Adım: Formda istenen belgeleri tamamladıktan sonra ‘’Başvur’’ kısmına tıklayınız.

Başvurunuz işleme alınacaktır. Başvuru işlemlerinizi yine e-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Tahsis Talep Türleri Nelerdir?

Emekli maaşı alacak olanlar emeklilik türünü seçebilmektedir. Normal ve yaştan emekli olanlar Yaşlılık Aylığı seçmektedir. Bunun dışında 9 tane tahsis talep türü bulunmaktadır. Tahsis talep türleri şunlardır:

1.Sürekli İş Görmezlik Geliri: İş kazası sonucu çalışma gücünü en az %10 kaybedenler için verilen gelirdir.

2.Malullük Aylığı: Çalışma gücündeki kayıp oranı %60 ve üzerinde olanlara verilen aylıktır. Bu kişilerin en az 1800 gün prim ve 10 yıllık sigortalılık süresi şartı bulunmaktadır.

3.Yaşlılık Toptan Ödemesi: Emeklilik yaşı gelmiş ancak sigorta süresi ve prim günü eksik olanlara verilen prim iadesidir.

4.Ölüm Geliri: İş kazası sonucu vefat eden veya sürekli iş görmezlik geliri alırken vefat eden kişiden dolayı ailesine ödenen gelirdir.

5.Ölüm Aylığı: Vefat eden kişinin aylığının aileye bağlanmasıdır.

6.Ölüm Toptan Ödemesi: Vefat eden kişinin prim ödemesinin toptan geri verilmesidir.

7.Evlenme Ödeneği: Çeyiz yardımı olarak da bilinmektedir. Kız çocuklarına verilir.

8.Cenaze Ödeneği: Vefat eden kişi emekli ise bu yardım ödenir.

9. İhya Borçlanması: Prim iadesi alınan sürelerin borçlanılarak emeklilik gününden sayılması.

E-Devlet Emeklilik Takibi ve Başvuru Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Emeklilik başvurusunu e-devlet üzerinden veya elden yaptıysanız başvurunuzun takibini SGK evrak takip sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Sonuçlanma işlemini SGK evrak takip sisteminden online olarak takip edebilirsiniz.

Emekli maaşınız sonuçlandıysa, maaşınızın ne kadar olduğunu ve ne zaman yatacağını e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz. Emeklilik bilgilerinizi emekli olduğunuz kuruma göre öğrenebilirsiniz. SSK emeklilik başvuru sorgulama için 4A aylık bilgisi yazınız. Bağ- Kur emeklilik başvurusu sorgulama için 4B Aylık bilgisi yazınız. Emekli sandığı emeklilik başvurusu için 4C Aylık bilgisi yazınız.

Yukarıda belirtilen kurumların aylık bilgilerini e-devlet sistemi üzerinde yer alan arama butonuna yazarak emekli maaşınızın ne kadar olduğunu ve hangi tarihte ödeneceğini kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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