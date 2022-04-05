E-devlet üzerinden önemli işlemlerinizi yaparken, daha güvenli bir kimlik doğrulama yöntemi gerekiyor yazısıyla karşılaşabilirsiniz. Güvenli kimlik doğrulama yöntemiyle nasıl giriş yapılır? En kolay güvenli kimlik doğrulama yöntemi hangisidir?

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E-devlet üzerinden önemli işlemlerinizi yaparken, daha güvenli bir kimlik doğrulama yöntemi gerekiyor yazısıyla karşılaşabilirsiniz. Güvenli kimlik doğrulama yöntemiyle nasıl giriş yapılır? En kolay güvenli kimlik doğrulama yöntemi hangisidir? Vatandaşların sıklıkla sorduğu sorulardan bir tanesi olan güvenli giriş yöntemi nedir? sorusunu sizler için cevaplamaya çalıştık.

E-devlet üzerinden önemli işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar bazı durumlarla karşı karşıya gelebilmektedir. E-devletin sunduğu 4 tane güvenli kimlik doğrulama yöntemi bulunmaktadır. T.C. kimlik no ve şifre ile giriş yapılabilen e-devlette, tüm işlemler bu bilgiler doğrulanarak yapılamaz. Sizin işlem yaptığınızı tam olarak anlayabilmek için istediği bazı güvenlik yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler;

Mobil İmza

Elektronik İmza

T.C. Kimlik Kartı

İnternet Bankacılığı olarak belirtilmektedir.

Bu yöntemlerle giriş yapan kullanıcılar önemli işlemlerini halledebilir ve güvenliği tam anlamıyla korunma altına alınır. E-devletin istediği bu güvenli giriş yöntemleri sayesinde siz olmadan sadece T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapan diğer kişiler engellenmiş olur. Güvenliği ön planda tutan bu sistem sayesinde güvenli giriş yöntemi olmadan önemli işlemler gerçekleştirilemez. Peki bu yöntemlerle nasıl giriş yapılır?

En Kolay Güvenli Giriş Yöntemi Nedir?

İlk olarak mobil imza olarak belirtilen giriş yöntemi kişilerin dijital ortamda parmak izlerini kullanarak vermiş oldukları imzadır. Bu imzaya sahip kişiler istedikleri yerden evrak imzalayabilme yetkisine sahip olmakta. Mobil imza hizmetini kullanmak için Vodafone, Turkcell veya Türk Telekom şubelerine giderek başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Elektronik imza seçeneğinde ise e-devlet üzerinden uygulama indirmeniz gerekmektedir. Uygulamayla birlikte elektronik imza gereken adımları tamamlamamız gerekmekte. T.C. kimlik kartı giriş yöntemi ise sizlerin gerekli ürün olmadan yapamayacağınız işlemdir. Bu yöntemle giriş yapabilmek için gerekli adımları e-devlet üzerindeki yazı üzerinden takip edebilirsiniz. En son ve en kolay güvenli giriş yöntemlerinden bir tanesi ise İnternet Bankacılığı giriş yöntemidir. Telefonlarınızda bulunan internet uygulaması sayesinde kolay bir şekilde giriş yapabileceğiniz bu yöntem önemli işlemlerinizi halletmeniz için oldukça kullanışlı. En hızlı çözüme ulaşacağınız bu güvenli giriş yönteminde banka bilgilerinizi girerek ardından telefon mobil bankacılığı üzerinden onay vererek girişinizi tamamlayabilirsiniz.