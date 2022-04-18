Dünyaca ünlü futbolcunun bugün yaptığı paylaşımda ikiz çocuklarından birinin öldüğünü duyurdu. Peki Cristiano Ronaldo'nun oğlu neden öldü?

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez, ikiz çocuklarının dünyaya gelmesini bekliyordu. Bir kız ve bir erkek çocuklarının dünyaya gelmesini bekleyen çift, acı haberle sarsıldı. İkiz bebeklerinin birini kaybettiklerini duyuran Cristiano Ronaldo, yaşadığı acıyı ve üzüntüyü sevenleri ile sosyal medya üzerinden paylaştı. Peki Cristiano Ronaldo oğlunu neden kaybetti?

Daha önce bu mutlu haberi Cristiano Ronaldo onu seven kitlesi ile Instagram üzerinden paylaşmıştı. 28 Ekim 2021 tarihinde çift ikiz çocuk sahibi olacaklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu paylaşım ünlü futbolcunun yakınları ve sevenleri tarafından oldukça coşkuyla karşılandı. Fotoğraf rekor beğeni aldı. 30 milyon kadar beğeni alarak çiftin mutluluklarına takipçileri de dahil oldu. Fakat bugünkü paylaşımı ile herkes çok üzüldü. Yaptığı paylaşımda Cristiano Ronaldo şunları söyledi; "Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize bir nebze olsun şu an yaşama gücü veriyor. Bebeğimiz, seni daima seveceğiz"

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Bu paylaşımından sonra takipçileri olayın detaylarını oldukça merak etti. Sosyal medyaa en çok konuşulanlar arasında Cristiano Ronaldo'nun paylaşımı yer aldı. İkiz bebek sevinci yaşayan çiftin böylesine bir acı yaşaması takipçileri ve yakın çevresi tarafından da üzüntü ile karşılandı. İkiz bebek bekleyen çiftin bir oğlu bir de kızı olacaktı. Fakat erkek çocukları maalesef yaşama tutunamadı. Peki Cristiano Ronaldo'nun oğlu neden öldü?

Cristiano Ronaldo'nun Oğlu Neden Öldü?

37 yaşındaki ünlü futbolcu, ikiz çocuklarının olacağı haberini alınca mutluluğunu herkese duyurdu. 5 çocuk sahibi olan futbolcunun 3 kız 2 erkek çocuğu vardı. 3 çocuğunu taşıyıcı anne ile kucağına alan Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile çocuk sahibi oldu. Bunun üzerine mutlu verici haber çiftten geldi. Çift yaptıkları paylaşımda ikiz bebek sevinçleri yaşadıklarını duyurmuşlardı. Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in daha önce evlilik kararı aldıkları duyurulmuştu. Bunun üzerine çiftin sevenleri evlilik haberlerinin takipçisi oldu. Fakat çiftten böyle bir açıklama henüz gelmedi. Çiftin dünyaya gelen ikizlerinden ise kötü haber geldi. Çiftin oğullarını doğum sırasına kaybettikleri açıklandı. Ölümün net sebebi ise hala soru işareti olarak kaldı. Cristiano Ronaldo bu haberi "Sen bizim meleğimizsin" şeklinde duyurdu.