Zehirlenme olayı üzerine hastaneye kaldırılan Navalny'ye müdahele eden doktor aniden öldü

Geçtiğimiz günlerde Rusya’da Putin’e muhalif olan Navalny hakkında korkunç bir haber alındı. Bindiği uçakta zehirlendiği iddiası ortalığı karıştırdı. Uçağın acil iniş yaparak Omsk şehrine iniş yaptığı bilgisi verildi.

Acil müdahale için hastaneye götürülen Navalny ile ilk ilgilenen kişi olduğu söylenilen Dr. Maksimishin, daha 55 yaşında iken hayata gözlerini yumdu.

Dr. Maksimishin’in, Navalny’ye müdahele ettiği sırada kalp krizi geçirerek öldüğü açıklaması yapıldı.

Meslektaşları ölümü için çok ani gerçekleştiğini, yaşananlara inanamadıklarını söylediler.

Navalny ise zehirleme olayının ardında Vladimir Putin’in olduğunu iddia etti. İddia Kremlin tarafından yalanlandı.

