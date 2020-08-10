Yunanistan'ın Türkiye'nin Navtex ilanına yaptığı yeni açıklama dikkat çekti!

Türkiye’nin Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Navtex ilan etmesi sonrasında Yunanistan cephesinden yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Türkiye’nin bölge huzurunu tehlikeye atacak herhangi bir eylemde bulunmaması gerektiğinin altı çizildi.

Yunanistan Dış İşleri Bakanlığı tarafından Türkiye’nin Navtex ilanı sonrasında yeni bir açıklama geldi. Açıklamada ‘Yunanistan, Türkiye’ye bölgede huzur ve güvenliğe zarar veren yasadışı eylemlere son vermesi uyarısında bulunuyor’ denildi.

Geçtiğimiz günlerde Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin tekrar Navtex ilan etmesi ile birlikte Akdeniz’de sular ısınmaya başladı. Türkiye ve Yunanistan arasında atışmalar devam ederken Yunanistan denizlerin ve bölgenin huzurunu bozacak hareketlerden uzak durulmaması gerektiğini ifade etti.