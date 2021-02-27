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Yunanistan'dan Mısır'a sert Doğu Akdeniz tepkisi

Mısır’ın Doğu Akdeniz’deki Türkiye’ye karşı olumlu bir tavır sergilemesi, Yunanistan’da büyük bir tepkiye yol açtı. Mısır, BM’nin kıta sahanlığı kurallarını dikkate almış ve 18 numaralı parselde ruhsat ihalesine çıkmıştı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 17:12
Yunanistan'dan Mısır'a sert Doğu Akdeniz tepkisi
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Yunanistan, Mısır’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı olumlu bir tavır sergilemesinden dolayı büyük tepki gösteriyor. Mısır, Birleşmiş Milletler’in kıta sahanlığı kurallarını dikkate almış ve 18 numaralı parselde ruhsat ihalesine çıkmıştı. Bundan dolayı Yunanistan, Kahire’ye karşı bazı olumsuz cümleler kurdu. Yunanistan bu konuda Mısır’dan bir açıklama bekliyor.

6 Ağustos 2020 tarihinde Yunanistan ile Mısır arasında denizlerdeki yetki sınırlarını belirleyen bir anlaşma imzalanmıştı. Buna göre Mısır, Yunanistan’ın Meis de dahil oradaki birçok adada yüzde yüz oranında bir kıta sahanlığı hakkının bulunduğunu iddia etmesine karşı çıkmaktadır. Türkiye ise Mısır ile Yunanistan arasında imzalanan bu anlaşmaya tümüyle karşı çıkıyor. Çünkü o bölgede Türkiye’nin de hakkı bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 27.02.2021 17:12
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Anahtar Kelimeler:
YunanistanMısır
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