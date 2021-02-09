Yunanistan'dan flaş Türkiye itirafı: Gerisinde kaldık!

Yunanistan'ın 2004-2009 yılları arasında görev yapmış olan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Giannis Valinakis, Türkiye hakkında flaş bir itirafta bulundu. Yunan basınıyla bir toplantı yapan ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere değinen Valinakis, Ankara'nın kendilerinden daha moden bir silahlanma durumu olduğunu söyledi.

Son 10 yıl içerisinde Yunanistan'ın Türkiye'den daha geride olduğunu ifade eden Giannis Valinakis, Ülke olarak Türkiye'ye karşı daha moden bir strateji geliştirmeleri gerektiğini altını çizdi.

Türkiye'nin devamlı yeni iddialar ortaya çıkardığı konusuna değinen Valinakis, bu konuyla ilgili de Yunanistan'ın sessizliğini korumaya devam ettiğini söyledi. Sahada çok güçlü bir durum sergilediğini vurgulayan Valinakis, ilerleyen süreç içerisinde daha moden bir stratejiye ihtiyaçlarını olduklarını savundu.