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Yunanistan'da restoran ve kafeler 6 ay sonra ilk kez açıldı!

Yunanistan 'da 6 ay sonra salgın ile mücadele kapsamında kapalı durumda olan restoran bar ve kafeler dış mekanlarda tekrar hizmet vermeye başladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:26
Yunanistan'da restoran ve kafeler 6 ay sonra ilk kez açıldı!
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Korona virüs ile mücadele süresince Kasım ayından bu yana uygulanan yasaklar kademeli olarak kaldırılmaya başlandı. Yaz sezonunun gelmesiyle tursitleri ağırlamaya hazırlanan Yunanistan'da bugün restoran, bar ve kafeler dış mekanlarında tekrar hizmete açıldı.

Başkent Atina'da halk, yasakların kaldırılması sonrasında restoran ve kafelere akın etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında masalar bir metre mesafe olması kuralı getirilirken, müşterilerin ödeme yaptukları esnada sosyal mesafeyi korumaları ve maske takma zorunluluğu uygulandı.

Virüsün yayılmasıın önüne geçmek için açık alanlarda hizmet veren mekanlarda, bir masada en fazla altı kişi oturabilecek, garsonlar maske takmak zorunda olacak ve haftada bir test yaptırmaları şartı olacak.

Yeme-içme mekanlarının 22.45'e kadar açık olacağı ülkede, sokağa çıkma kısıtlaması 23.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yunanistan'da, salgından bu yana 346 bin 422 vaka tespit edildi, 10 bin 453 kişi ise yaşamını yitirdi. 




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:26
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Anahtar Kelimeler:
YunanistanKafeRestoran
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