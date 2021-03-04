Yunanistan'da meydana gelen deprem korkuttu!

Avrupa – Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda saat 21.24’te Yunanistan merkezli 5.5 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. AFAD incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamalarında depremi 5 büyüklüğünde olarak açıklarken depremin maddi hasarlara yol açtığı açıklandı.
Yaşanan deprem sonrasında artçı depremlerinde şiddetli olması ile maddi hasarlar yaşanırken artçı deprem büyüklük ortalamalarının 4.9 olduğu belirtildi. Artçı depremler nedeniyle Yunanlar uzun saatler sokaklarda kaldı.
Son Güncelleme: 04.03.2021 02:20