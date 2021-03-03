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Yunanistan'da meydana gelen 6,2'lik deprem Ege'yi salladı

AFAD verilerine göre Yunanistan'ın Larissa şehrinde 6.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Meydana gelen depremin yerin 10 km deriliğinde olduğu açıklandı.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:32
Yunanistan'da meydana gelen 6,2'lik deprem Ege'yi salladı
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AFAD ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Ege'de hissedilen depremin Yunanistan'da meydana geldiğini bildirdi. Son deprem listesine göre Yunanistan'ın Larissa şehrinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Saat 13.36'da gerçekleşen sarsıntının yerin 10 km derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Almanya'da bulunan Jeobilimler Araştırma Merkezinin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 6.0 olarak kaydedildi. Şehir merkezinde vatandaşlar deprem sonrası büyük panik yaşarken yetkililer henüz bir can veya mal kaybı olduğuna dair bilgilerin gelmediğini aktardı.



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:32
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Anahtar Kelimeler:
YunanistanDepremSon DepremlerAfad
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