Yunanistan'da hayat normale dönüyor! Kafe ve restoranlar açılıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu.

Okullarda yüz yüze eğitim başlıyor

Kafe, bar ve restoran gibi işletmelerin 3 Mayısıs tarihinden itibaren mesafe, hijyen kurallarına uyulması ve çalışanlara test yapılması şartıyla hizmet vermeye başlayacağı belirtilirken, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinin 23.00 – 05.00 olarak güncellendiği aktarıldı.

Miçotakis halka hitabında, okullarda 10 Mayısıs’tan itibaren yüz yüze eğitimin başlayacağı ve 15 Mayısıs’tan sonra ülke içi seyahat yasağının kaldırılacağını bildirdi. Turizm tesislerinde aşılanan ve test yaptıran ziyaretçiler için belirli kuralların uygulanacağını ifade eden Miçotakis, önümüzdeki hafta 30 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmaya başlayacağını duyurdu.

Kasım ayından beri karantinanın uygulandığı Yunanistan’da, toplan 23 bin 639 vaka bildirilirken, 9 bin 713 kişi de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.