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Yunanistan Meis Adasında iki Alman gazeteci gözaltına alındı

Yunanistan’ın Meis Adasında Alman televizyonunda çalışan iki gazeteci casusluk şüphesiyle gözaltına alındıkları daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

10 Eylül 2020 Perşembe 00:37
Yunanistan Meis Adasında iki Alman gazeteci gözaltına alındı
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Yunanistan’ın özel bir haber sitesinde çıkan haberlere göre DW çalışanlarından olan bir muhabir ve bir kameraman limanda olan bir donanma gemisinin görüntülerini çektikleri iddiası ile gemi çalışanları tarafından Sahil güvenliğe bildirildiler.


Gelen emniyet görevlileri tarafından istenilen görüntülerin verilmemesi üzerine Yunan İstihbarat Servisi yardımı ile birlikte Yunanistan makamları tarafından görüntülere alınarak el konuldu.

2 gazeteci ‘casusluk’ şüphesi ile birlikte gözaltına alınırken izinsiz haber yapılamayacağı ve görüntü alınamayacağı uyarıları ile birlikte gazeteciler serbest bırakıldı.



Son Güncelleme: 10.09.2020 00:37
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Anahtar Kelimeler:
TunanistanMeis AdasıGözaltıGazeteci
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