Yunanistan Meis Adasında iki Alman gazeteci gözaltına alındı

Yunanistan’ın özel bir haber sitesinde çıkan haberlere göre DW çalışanlarından olan bir muhabir ve bir kameraman limanda olan bir donanma gemisinin görüntülerini çektikleri iddiası ile gemi çalışanları tarafından Sahil güvenliğe bildirildiler.

Gelen emniyet görevlileri tarafından istenilen görüntülerin verilmemesi üzerine Yunan İstihbarat Servisi yardımı ile birlikte Yunanistan makamları tarafından görüntülere alınarak el konuldu.

2 gazeteci ‘casusluk’ şüphesi ile birlikte gözaltına alınırken izinsiz haber yapılamayacağı ve görüntü alınamayacağı uyarıları ile birlikte gazeteciler serbest bırakıldı.

