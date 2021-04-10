Yoğun bakımda cihazdan gelen sesten rahatsız olunca hastanın fişini çekti!

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, korkunç bir cinayet işlendiği haberi geldi. Ülkeyi ayağa kaldıran olayda hastanın yoğun bakım ünitesinde olan entübe cihazına bağlı bir hastanın makinesinin fişinin çekildiği bildirildi.

Yerel basında yer alan habere göre ismi açıklanmayan 76 yaşındaki bir koronavirüs hastasının nefes darlığı çekmesi nedeniyle yoğun bakıma alınarak burada entübe cihazına bağlandı. Aynı odada kalan bir diğer hastanın da yanında yatan hastanın bağlı olduğu cihazdan gelen sesten rahatsız oldu ve cihazın fişini çekti.

Makinenin fişinin çekilmesi sonrası hayatını kaybeden 76 yaşındaki hastanın ölümüyle ilgili cinayet soruşturması başlatılırken, cihaz üzerinde inceleme yapan polis solunum cihazına bağlı fişin üzerinde diğer hastanın parmak izlerinin olduğunu tespit etti.

Kovid tedavisi gören ve aynı odayı paylaştığı bir diğer entübe hastasının ölümüne sebep olan hasta polis tarafından gözaltına alındı.