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Yetenekli Futbolcu Messi'den Tepki Alan Hareket

Ünlü futbolcu Messi yeteneği ile herkesin kendine hayran bırakmayı başarıyor. Son zamanlarda evinde yapmış olduğu toplantı ile gündeme gelen Messi hakkında soruşturmamı açıldı? Pandemi sürecinde kalabalık alanlar yaratmamaya özen gösterirken Messi’nin bu hareketi tepkilere neden oldu. Yetenekli futbolcu Messi hakkında çıkan haberlerin ayrıntıları

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:43
Yetenekli Futbolcu Messi'den Tepki Alan Hareket
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LaLiga Barceona’nın takım kaptanı olan ve oynadığı futbol ile ilgiyi üzerine çeken Messi’den pes dedirtecek hareket geldi. Yaşadığı ülke geneli pandemi yasakları konulması üzerine toplantı veren Messi’nin yapmış olduğu açıklama merakla bekleniyor.

Koronavirür tedbirleri üzerine İspanya’da önemler alınmaya devam ediyor. Kapalı alanlarda en fazla 6 kişinin bir araya gelebilir kuralını dinlemeyen Messi 3 Mayıs Pazartesi günü evinde kalabalık halinde toplanılması tepkilere neden oldu.Gündeme bu şekilde gelen futbolcunun sevenleride üzüntü yaşadığı gele yorumlardan anlaşılıyor.

Tüm takım arkadaşlarını ve eşlerine yemek daveti veren Messi’nin bağlı olduğu kulüp LaLiga tarafından bu konuya dair açıklama gelmesi üzerine soruşturma başlatma kararı aldı. Herhangi bir açıklama yapmayan Messi merakları arttırır derece de sessiz kalmaya devam ediyor.

Bu durumun üzerinin kapanmaması için Katalonya özel hükümetinin sözcüsü Meritxell Budo da Kamu Sağlık Ajansının konu hakkında araştırma başlatacağını söyledi.

Futbolcunun evinde verdiği yemeği özel bir davet abartılacak durum söz konusu değil diye açıklama yapan Barcelona Kulübü olaylara sakinlikle yaklaştı. Ülke geneli sorun haline gelen konuyu yemek daveti diyerek geçiştirdi.

Lig sonlarının yaklaşması ile takım arkadaşlarını rahatlatmak amacıyla yapılan toplantı normal zamanda güzel karşılansa da tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile kalabalık yüzünden para cezasına çarptırılması bekleniyor. Gelen bilgilere göre evin bahçesinde yemek yerken müzik dinleyip eğlenerek şampiyon şampiyon diyerek bağırmalar duyurulmuş.

 Koronavirüs salgını nedeni ile yıllardır devam eden tedbirlerin ihlal edilmesi ile birçok kez karşılaşıldı. 2020 Mayıs ayında kapanma olduğu dönemde Sevilla’dan dört futbolcu eşleriyle birlikte toplanarak yemek düzenlemeleri gerçekleştirmişlerdi. Gelen tepkilere göre futbolcular açıklama yaparak özür dilediler. Bunun üzerine yapılan toplantıdan dolayı tedbir amaçlı 15 gün antrenmanlardan men edilmişti.




Son Güncelleme: 05.05.2021 15:43
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Anahtar Kelimeler:
MessiKoronavirüsTebdir
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