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Yenilebilir çekirge üretimi ve satışları başladı : Yenilebilir çekirge nedir?

Tatlandırılmış ve yenilebilir çekirge üretimi satışları İsrail'de başladı. İsrailli bir firma çekirgeleri tatlandırarak sattıklarını duyurdu. Bu şekilde böcekleri iyi bir satış ürünü olarak sunacaklarını düşünmektedir.Yenilebilir çekirge nedir? Bu haberimizde yenilebilir çekirge ile ilgili detayları sizler için derledik. İşte yenilebilir çekirgenin detayları...

24 Eylül 2021 Cuma 15:24
Yenilebilir çekirge üretimi ve satışları başladı : Yenilebilir çekirge nedir?
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Yenilebilir çekirge üretimine ve satışına başlandı. Böceklerin ne yiyebileceği ve tadı nasıl sorusu. İsrailli bir şirket, tarafından cevaplandı böceklere tat kattı ve onları pazarda satmaya başladı. İsrail'de gıda teknolojisi şirketi Hargol'ün sahibi Dror Tamir, çocukken büyükannesinden duyduğu çekirge hikayesinden esinlenerek bu böcekleri yenmeye uygun hale getirdi. Yenilebilir çekirge nedir?

Yenilebilir çekirge satışları başladı

Yılda 400 milyon çekirge yetiştiren Tamir, 1950'lerde İsraillilerin gıda güvensizliği ve Afrika çekirgelerinin gelişi ve mahsullerini yok etmesiyle uğraştığını öğrendiğinde fikrini değiştirdiğini söyledi. Aynı dönemde orada yaşayan Yemenli ve Faslı Yahudiler, tarım arazilerini çekirgelerden korumak için çok uğraşırken, Yemenli ve Faslı Yahudiler yemek için çok sayıda çekirge topladıklarını açıkladı.

Ürünlerinden bir paket kahverengi şekeri açarak, "Deneyin. Küçük şekerler protein açısından zengindir, ancak soya veya jelatin içermezler. Bunun yerine çekirgeden yapılırlar.Çekirge ceviz, mantar, kahve ve çikolata tadında, portakal ve çilek de çıkacak. " açıklamalarında bulundu. Tamir, bu yerleşik böcek kavramını değiştirmeyi umuyor. Şirketinin ürün yelpazesi, enerji barlarından burgerlere ve falafellere kadar uzanıyor.Afrika, Asya, Orta Amerika ve Orta Doğu'daki bazı topluluklar uzun süredir böcek yemesine rağmen, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki birçok insan böcek yemeyi kabul etmiyor.Bu yakın gelecekte uzak bir fikir gibi görünse de, bazı uzmanlar çevresel faktörler ve nüfus artışı nedeniyle Batı diyetine böcekleri eklemenin mümkün olduğuna inanıyor.

Dünya nüfusunun artmasıyla yenilebilir yiyeceklerin sayısı azalacak

Bugünkü dünya nüfusunun 7,7 milyar olduğu ve 2050 yılında 9,8 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya üzerinde gıdaya ihtiyaç duyan 2 milyar insanla aynı hızda tarımsal faaliyetlerin yürütülmesinin imkansız olduğuna inanılıyor.

Bu tür gıda sorunları ortaya çıkarsa, sığır, koyun ve diğer memelilerden ziyade böceklerin protein ihtiyaçlarını karşılamaya başlamak sürdürülebilir bir seçenek gibi görünüyor.

İngiliz Gıda Standartları Ajansı'nın bilimsel danışmanı Profesör Robin Mayıs, "Protein, diyetimizin ana kaynağıdır, ancak et ve süt ürünleri gibi bazı protein açısından zengin gıdalar, çevresel ve etik bir ayak izi bırakıyor" dedi.

Böcekleri protein kaynağı olarak kullanmanın temel sorunlarından biri, insan vücudunda alerjik reaksiyonlara neden olabilmeleri ve insan bakterileri ile sorunlara neden olabilmeleridir.


Son Güncelleme: 24.09.2021 15:24
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