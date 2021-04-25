Yeni Zelanda'da 50 bin kişilik maskesiz ve mesafesiz konser

Dünya Korana virüs ile mücadelesine devam ederken Yeni Zelanda’da normalleşme devam ediyor. Korona virüs ile mücadelede üst sıralarda er alan Yeni Zelanda da 50 bin kişilik maske ve mesafenin olmadığı konser tüm dünyayı şaşırttı.

Maskesiz ve mesafesiz konser ülkenin en büyük stadyumu olan Eden Park’ta gerçekleşti. Konseri ülkenin ünlü rock gruplarındanverdi.

Konser sırasında kameralara konuşan izleyiciler insanlar ile bir araya gelmek şarkı söyleyebilmek bizim için çok önemli bizi hayatın bir parçası gibi hissettiriyor diyerek normalleşme sürecindeki mutluluklarını dile getirdi. Grubun solisti Matiu Walters ve gitaristi Ji Fraser normal hayatı ve konser vermeyi çok özlediklerini insanların heyelanını hissetmeyi, dışarda canlı konser vermeyi çok özlediklerini dile getirdi.

Yeni Zelanda salgın sırasında katı tedbirler almış ve ülkeyi tamamen kapatmıştı. Şimdi ise normale dönem ülkelerin başında yer aldı. Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Arden virüsün kontrol altına alındığını 19 Nisandan itibaren karantina şartının kaldırılacağını açıkladı. Yetkilerin açıklamasına göre ülkede son 24 saate sadece bir korona virüs vakasını tespit edildiği bildirildi.