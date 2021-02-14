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Yeni Zelanda’da 3 yeni vaka görüldü, kısıtlamalar tekrar devreye girdi

Yeni Zelanda’da görülen yeni 3 koronavirüs vakası tüm ülkeyi paniğe sürükledi. Yeni Zelanda’da 3 yeni koronavirüs vakası görülmesinin ardından koronavirüs kısıtlamaları geri getirildi. Ülke koronavirüsün yayılmasının önüne geçmeyi planlıyor.

14 Şubat 2021 Pazar 19:10
Yeni Zelanda’da 3 yeni vaka görüldü, kısıtlamalar tekrar devreye girdi
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Dünyanın koronavirüsü ilk atlatan ülkelerinden birisi olan Yeni Zelanda’da uzun bir süre sonra 3 vakaya rastlandı. Rastlanan 3 koronavirüs vakası tüm ülkeyi alarma geçirdi. Uzun bir süredir koronavirüs kısıtlamaları olmadan yaşamlarını sürdüren Yeni Zelanda vatandaşları bugün itibariyle kısıtlamalarla tekrar karşı karşıya geldiler. Tek vakanın bile binlerce kişiye bulaştırabileceği ve durumun kontrolden çıkabileceği kaygısıyla Yeni Zelanda koronavirüs kısıtlamalarını tekrar devreye soktu. 

Yaklaşık 5 milyon 100 bin nüfusa sahip olan Yeni Zelanda’da toplam sadece 2.300 vakaya ve 25 ölüme rastlanıldı. Ülkede rastlanan 3 kişinin koronavirüs çeşidi henüz bilinmese de uzmanlar bu 3 vakanın mutasyonlu koronavirüse maruz kaldıklarını düşünerek işlemlerini o yönde gerçekleştirdiklerini belirtti. Yeni Zelanda’da 3 gün sürmesi beklenen bir sokağa çıkma yasağı başlatıldı.



Son Güncelleme: 14.02.2021 19:10
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Yeni ZelandaKoronavirüs3 Yeni VakaMutasyonlu Koronavirüs
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