Yeni doğmuş bebeği dondurucuya atmışlar!

Danell Jackson isimli bir kişi dün akşam saatlerinde arkadaşından korkunç bir telefon aldı. Aynı zamanda ortağı olan arkadaşı Jackson'a karşı komşusunun evinde ölü bir bebek gördüğünü söyledi.
Duyduklarına inanamayan Jackson, hemen komşusunun evine gitti. Odaları kontrol eden Jackson, evin bir odasında bulunan derin dondurucunun önünde boş bir çanta bulan Danell, derin dondurucuyu açtığında içinde bir bebek cesediyle karşılaştı.
Polis, aldığı ifadeler üzerine iki kişiyi tutuklarken, tutuklananların 17 yaşındaki bir kız ile 45 yaşındaki bir kadın olduğu öğrenildi. Yaşanan korkunç olay bölgede oturanları dehşete düşürürken trajik olanak nitelendirilen cinayet için polisin incelemesi devam ediyor.