Yeni doğmuş bebeği dondurucuya atmışlar!

Danell Jackson isimli bir kişi dün akşam saatlerinde arkadaşından korkunç bir telefon aldı. Aynı zamanda ortağı olan arkadaşı Jackson'a karşı komşusunun evinde ölü bir bebek gördüğünü söyledi.

Duyduklarına inanamayan Jackson, hemen komşusunun evine gitti. Odaları kontrol eden Jackson, evin bir odasında bulunan derin dondurucunun önünde boş bir çanta bulan Danell, derin dondurucuyu açtığında içinde bir bebek cesediyle karşılaştı.

Danell Jackson, durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler önce çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Jackson, polise verdiği ifadesinde gün içinde çalıştığı kafeye gelen bir müşteride aynı çantayı gördüğünü söyledi.

Polis, aldığı ifadeler üzerine iki kişiyi tutuklarken, tutuklananların 17 yaşındaki bir kız ile 45 yaşındaki bir kadın olduğu öğrenildi. Yaşanan korkunç olay bölgede oturanları dehşete düşürürken trajik olanak nitelendirilen cinayet için polisin incelemesi devam ediyor.