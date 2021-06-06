Yasakların gevşetilmeye başlandığı İsrail'de vaka sayısı sıfırlandı!

İsrail'de Corona virüsün (Covid-19) görülmeye başladığından beri ilk defa ülke içerisinde günlük yeni vakanın olmadığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde uygulanan testlerden sadece 4'ünün pozitif olduğunun altı çizildi.

Testi pozitif olan bu 4 kişininse yurtdışından geldiği belirtilen açıklamada, salgının başladığı Şubat 2020 tarihinden beri ilk defa ülke içerisinde yeni vakanı olmadığı vurgulandı.

En çok aşı yapan ülke

9,3 milyon nüfusu olan İsrail, nüfusuna oran ile dünya genelinde en fazla Covid-19 aşısının yapıldığı ülke durumunda.

Aşılamanın sayesinde salgını kontrol altına alan ve şubat ayı itibariyle Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan gününde açık alanda maske takma zorunluluğuna son verilmişti.

Aktif vaka sayısı 216'ya düştü

İsrail'de şu zamana kadar 5 milyon 455 bin kişi Covid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 137 bin kişininse ikinci doz aşısı yapıldı.

Ocak 2021 tarihinde 84 bini geçen aktif vaka sayısı aşılaması sonrasında 216'a gerilirken, geçen hafta günlük vaka sayısın da çoğunluğu yurtdışından gelenler olmak üzere 20'nin altına gerilemişti.