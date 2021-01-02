Yasak aşkta gizli kaçışın görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu!

Rusya'da yasak aşk kaçamağının sonu feci sona erdi bitti. Kuznetsk şehrinde birlikte olduğu kadının kocasının eve baskın yapmasıyla balkondan kaçmaya çalışan adam alt kattaki mağazanın tentesinin üzerine düştü. Olay anı görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Evli bir kadınla yaşadığı yasak aşkta kadının evinde bulunan adam o sırada kadının kocasının aniden eve gelmesiyle sona erdi. Hemen balkona koşan ve aşağı sarkarak kaçmak isteyen çapkın adamın gizli kaçışı sokakta bulunanların görüntülerini cep telefonları ile kaydetmesiyle ortaya çıktı.

Görüntülerde balkonda saklanan adamla birlikte iki kişinin daha bulunması kafaları karıştırırken kadının kocasını iki kişiyle birlikte aldattığı yönündeki yorumlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GİZLİ KAÇIŞ GÖRGÜ TANIKLARINA TAKILDI!

Yasak aşk yaşadığı kadının evinin balkonundan kaçmaya çalışırken sokakta toplanan kalabalık yaşanan gizli kaçışı cep telefonuyla kaydederek görüntüleri deşifre ettikten sonra Rusya yerel medyası olayın "aldatma" olduğunu yazarken yayınlanan videoda panikle kaçmaya çalışan adamın aşağı sarktıktan sonra alt kattaki mağazanın tentesine düştüğü görüldü.