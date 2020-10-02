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Yasadışı örgüt üyesi olduğu iddia edilen Rus gazeteci İçişleri Bakanlığı'nın önünde intihar etti

Yasadışı örgüt üyeliği iddiasıyla evine baskın yapılan Rus gazeteci İrina Slavina, İçişleri Bakanlığı'nın önünde intihar etti. Slavina, intiharı öncesinde sosyal medya hesabından ''Ölümümden İçişleri Bakanlığı sorumludur.'' diye yazdı.

02 Ekim 2020 Cuma 21:24
Yasadışı örgüt üyesi olduğu iddia edilen Rus gazeteci İçişleri Bakanlığı'nın önünde intihar etti
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Rus gazeteci İrina Slavina’nın evine örgüt soruşturması kapsamında baskın düzenlenmişti. Yasadışı örgüt üyesi olduğu iddiasıyla evine baskın yapılan Slavina, yapılan baskının yasal olmadığını öne  sürerek polisin evde örgütsel doküman aradığını dile getirdi.


Arama sırasında kendisine ve kızına ait bilgisayar ve taşınabilir disklere el konulduğunu aktaran Slavina, yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. Bahsi geçen örgütle ilişiğinin olmadığını aktaran Rus gazeteci, polislerin baskın sırasında saygısızca davrandığını aktardı.

İçişleri Bakanlığı’nın önünde intihar etti

Slavina düzenlenen baskın sonrasında Rusya İçişleri Bakanlığı binası önüne gelerek üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Slavina sosyal medya hesabından ‘’Ölümümden Rusya İçişleri Bakanlığı sorumludur.’’ diye yazdı.



Son Güncelleme: 02.10.2020 21:24
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Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıRusyaIntiharSon Dakika
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