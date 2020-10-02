Yasadışı örgüt üyesi olduğu iddia edilen Rus gazeteci İçişleri Bakanlığı'nın önünde intihar etti

Rus gazeteci İrina Slavina’nın evine örgüt soruşturması kapsamında baskın düzenlenmişti. Yasadışı örgüt üyesi olduğu iddiasıyla evine baskın yapılan Slavina, yapılan baskının yasal olmadığını öne sürerek polisin evde örgütsel doküman aradığını dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın önünde intihar etti

Arama sırasında kendisine ve kızına ait bilgisayar ve taşınabilir disklere el konulduğunu aktaran Slavina, yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. Bahsi geçen örgütle ilişiğinin olmadığını aktaran Rus gazeteci, polislerin baskın sırasında saygısızca davrandığını aktardı.

Slavina düzenlenen baskın sonrasında Rusya İçişleri Bakanlığı binası önüne gelerek üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Slavina sosyal medya hesabından ‘’Ölümümden Rusya İçişleri Bakanlığı sorumludur.’’ diye yazdı.