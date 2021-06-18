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Yarasaların DNA'larında tam 39 farklı virüs tespit edildi!

İsviçreli bilim insanları tarafında yapılan bir araştırmada yarasaların hem DNA'ları hem de RNA'ları incelendi. Yapılan incelene sonunda ise yarasalarda 39 farklı virüs genomlarının tespit edildiği açıklandı.

18 Haziran 2021 Cuma 16:58
Yarasaların DNA'larında tam 39 farklı virüs tespit edildi!
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İsviçre Zürih Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, koronavirüs salgınıyla ilgili bir araştırma çalışması başlattı. Virüsün kökenlerini incelemeye alan bilim insanları ülkedeki yarasaları inceledi. Yapılan araştırma sonucunda ise yarasalarda, insanlara ve hatta hayvanlara da bulaşabilecek 39 farklı viral aileden gelme virüs barındırıldığını tespit ettiler. 

Ülke genelinde 7 binden fazla yarasanın incelemeye alındığı araştırma çalışmalarında alınan tüm virüs önekleri genetik analize sokuldu. Araştırma grubunun lideri Isabelle Hardmeier, uzman meslektaşlarıyla genetik virüslerin taramasını gerçekleştirdi. Uçan memeli cinsine sahip olan yarasaların, güçlü bir bağışıklık sistemi olduğunu belirleyen uzmanlar bu güçlü bağışıklık sistemiyle onları diğer türlerden ayrıldığını ve etkili virüs vericilerini taşıdıklarını tespit ettiler.

Yarasalardan toplanmış olan organ ve dışkı öneklerinin incelendiği ve hatta virüslerin DNA ve RNA'larının da analiz edildiği araştırmada virüslerin genom değerlendirmeleri yapıldı ve daha öncesinden başka omurgalıları enfekte eden 16 viral aileye rastladılar.  

İlk belirlenen 16 viral üzerinde bir çalışma başlatan bilim insanları derin analize girdiler ve yarasa kolonilerinden bir tanesinin MERS ile bir ilişkili olduğunu bunun da koronavirüsün tam anlamıyla bir genom barındırdığını ortaya çıkardılar.

39 FARKLI VİRÜS TESPİT EDİLDİ!

Çalışmaya katılan uzmanlar ülkeye özgü yarasalarda yaptıkları genetik analizlerde geniş virüs çeşitliliğini belirlediler ve koronavirüs te dahil olmak üzere adenovirüs, hepevirüs, rotavirüs, A ve H gibi parvovirüs olmak üzere 16'sının omurgalılara bulaşan 39 farklı virüs ailesini ortaya çıkardılar. 


Son Güncelleme: 18.06.2021 16:58
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Anahtar Kelimeler:
İsviçreAraştırmaYarasa39 Farklı VirüsKoronavirüs
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