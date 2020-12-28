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Wuhan'daki salgın haberlerini aktaran gazeteci 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Çin'in Wuhan kentindeki salgına ilişkin haberleri aktaran Çinli gazeteci Zhang Zhan, 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

28 Aralık 2020 Pazartesi 16:17
Wuhan'daki salgın haberlerini aktaran gazeteci 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi
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Koronavirüs salgının ilk çıktığı yer olan ve tüm dünyayı esir alan virüsün merkezi Çin'in Wuhan kentinde basın özgürlüğü kısıtlaması olayı yaşandı. Kentte, salgının başladığı günden beri son durumlar hakkında haberler aktaran Çinli gazeteci Zhang Zhan, Mayısıs ayında yaşanan gelişmeleri olduğundan fazla göstermek suçundan tutuklanmıştı. Zhan, tutuklu olarak yargılandığı davada çıkarıldığı mahkeme tarafından 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Koronavirüs salgınında yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran ve salgının merkezindeki tabloyu yaptığı paylaşımlarla gözler önüne seren Zhan, 1 Şubat tarihinden yaptığı röportajları da YouTube kanalından yayınlamaya başlamıştı. Hakkında yapılan suç duyurusu sonrasında 'halkı kışkırtmak'tan suçlu bulunan 37 yaşındaki gazeteci Mayısıs ayında gözaltına alınarak tutuklu olarak yargılanmasına başlanılmıştı.

Dünya genelindeki salgının ciddiyetini anlaşılmasında büyük rol oynayan gazeteci Zhang Zhan, hapishanede olduğu süre içerisinde açlık grevine başladı ve son karar mahkemesine tekerlekli sandalye ile katıldı. İfade özgürlüğünü kullanmasından dolayı ceza aldığını dile getiren Zhan'ın avukatları gazetecinin gözaltı sürecinde de işkence gördüğünü öne sürdüler.

Gazetecinin sağlık durumunun kötüye gittiğini duruşma öncesinde mahkemeye sunan avukatlar kefaletle serbest kalma talebinin reddedildiğini belirterek mahkemenin Zhan hakkında 4 yıl hapis cezasına hükmettiklerini kaydettiler. Mahkeme kararı için temyize gideceklerini belirten Zhan'ın avukatları Zhan ile birlikte salgınla ilgili bir çok görüntü yayınlayan Fang Bin, Chen Qiushi ve Li Zehua isimli kişilerin de herhangi bir açıklamaya gerek duymadan sosyal medya hesaplarını kapattıklarını söylediler. 

Pandemi boyunca devlete çok sert eleştirilerde bulunan ve Wuhan’daki son durumları aktararak neden haberlerin durdurulmak istendiğini sorgulayan, Wuhan’da yapılan karantina uygulamalarının yeterlilik derecesinin altında olduğunu gösteren içerikler yayınlıyordu.



Son Güncelleme: 28.12.2020 16:17
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Anahtar Kelimeler:
Wuhançinli GazeteciKoronavürüs HaberleriHapis Cezası
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